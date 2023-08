Nedotknutelná Moskva krvácí. Ruští blogeři ztrácí nervy a vyhlíží dosud nejhorší útok

Moskva v pondělí zažila další noční útoky bezpilotními letouny, které zasáhly výškové budovy ve finanční čtvrti ruské metropole. Ačkoliv tamní političtí představitelé údery více nekomentují, mezi ruskými blogery a Moskvany vypukla panika. Obávají se zranitelnosti hlavního města a silnějších útoků, které očekávají ze strany Ukrajiny.

V pondělí se ruská metropole stala terčem útoků tří dronů - dva z nich podle tamních médií protivzdušná obrana zneškodnila, třetí pak zasáhl v obchodní čtvrti Moskva-City stejnou výškovou stavbu, která utrpěla zásah dronu již v noci na neděli. Podle listu Kommersant se v budově nacházejí kanceláře ministerstev digitalizace, hospodářství, průmyslu a obchodu. Dron pouze poškodil fasádu v 21. patře a vysklil část oken, uvedl starosta metropole Sergej Sobjanin.

Kreml z dronových útoků obviňuje Kyjev. Ten se ale k pondělnímu incidentu - stejně jako k předchozím zásahům - oficiálně nevyjádřil. Ukrajinští blogeři jen na sociálních sítích posměšně komentovali prohlášení moskevských představitelů o "úspěšném zneškodnění" dronů. "Tady jsme viděli, jak Moskva-City sestřeluje bezpilotní letouny. Útok odrazilo až 21. patro," citoval jeden z kanálů na Telegramu ukrajinský server The Kyiv Post.

Útoky ale vyvolaly rozruch zejména mezi ruskými blogery. Ti je na svých kanálech kritizovali a sdíleli silné obavy ze zranitelnosti ruské metropole, informuje Kyiv Post. Přední ruský militantní bloger na Telegramu upozornil na to, jak významné dopady již útoky mají na obyvatele Moskvy. "Volat lidem a 'zaručovat jim ochranu' v dosahu bezpilotních letounů, raket PrSM a Storm Shadow, to už je prostě moc! My v Moskvě rušíme mnoho akcí, protože si nemůžeme být jisti bezpečností," uvedl.

Na dalším populárním kanálu na Telegramu stálo, že postoj Rusů k dronovým úderům se v poslední době změnil. "Teroristické útoky nepřítele už nejsou vnímány jako něco neobvyklého," podotkl bloger a dodal, že lidé nyní pochybují o dostatečnosti "protiteroristických a protisabotážních opatření" ze strany Moskvy.

Server Readovka, jeden z těch nejcitovanějších prokremelských v Rusku, předpověděl, že Kyjev plánuje "bezprecedentní útok" na Moskvu, který se má uskutečnit v den ukrajinské nezávislosti - čili 24. srpna. "Jelikož se na frontě odehrává skutečná katastrofa, rozhodla se (ukrajinská prezidentská administrativa) vrátit ke své oblíbené zábavě: vyhrožování civilnímu obyvatelstvu ruských měst a 'udržování morálky' vlastních občanů," komentoval server.

Mezi obyvateli vypukla panika

Kreml podle agentury TASS připustil, že hrozba útoku dronů na hlavní město existuje a "je zjevná". Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov na otázku, jaké závěry Kreml vyvodil z opakovaného útoku dronů na Moskva-City, jen odpověděl, že se "přijímají opatření". Dalších vyjádření se Peskov zdržel s tím, že komentovat útok dronů z odborného hlediska mohou a mají pouze vojáci.

Stejně tak údery do detailu nekomentovala ani ruská státní média. Agentura TASS na svém webu jen krátce informovala o tom, co se stalo, a poté zveřejnila stručné Peskovovo vyjádření. Svůj program si nenechal narušit ani prezident Vladimir Putin, který v neděli vyrazil na plánovanou návštěvu ruského námořnictva v Petrohradě.

Mezi obyvateli Moskvy ale zjevně podle médií zavládla v době útoku panika. Moskevští taxikáři údajně v tu chvíli zaznamenali nárůst objednávek z Moskva-City do jiných částí metropole, informuje The Kyiv Post. Nejistou atmosféru a strach potvrdilo i několik rezidentů finanční čtvrti, kterých se dotázala skupina nezávislých novinářů Bereg a jejichž odpovědi publikoval ruský exilový server Meduza.

Většina respondentů uvedla, že se v hlavním městě již necítí bezpečně a zvažuje stěhování. "Už vícekrát jsem říkal, že tady v Moskvě není příliš bezpečno. Nejsem samozřejmě panikář, ale obavy mám," uvedl Roman a dodal, že již delší dobu chce ze své vlasti odejít. "Plánovali jsme odjet v listopadu, ale nejspíš to bude o něco dříve," podotkl.

Někteří si také stěžovali na ruské úřady, které je dle jejich názoru před útoky dostatečně neochránily. "Upřímně řečeno, naštvalo mě, že systém je takový, že ti idioti nedokážou zabránit ani výbuchům v centru města," uvedla obyvatelka Maria. "Byla jsem si jistá, že je to bezpečné místo, že Moskva-City nedostanou! Stejně jako Kreml - oba jsou to společensky významné cíle," dodala další z rezidentek Anna Pavlova, která nyní zvažuje stěhování.

Pomsta přijde

Ruská metropole se v posledních měsících stala terčem dronů opakovaně. Koncem května zasáhly bezpilotní letouny i některé z nejprestižnějších moskevských částí, včetně Leninského prospektu nebo západní Moskvy, kde sídlí ruská elita včetně Putina. Představitelé ruské vlády viní z útoků Ukrajinu a mluví o "mezinárodním terorismu".

Kyjev opakované útoky na ruskou metropoli, která se nachází zhruba 500 kilometrů od ukrajinských hranic, nekomentoval. Prezident Volodymyr Zelenskyj jen nedávno řekl, že "válka se vrací na území Ruska, do jeho symbolických center a vojenských základen, a je to nevyhnutelný, přirozený a naprosto spravedlivý proces".

Ukrajinské síly ale před dalšími útoky na ruské území v pondělí nepřímo varovaly. Tamní úřad pro strategickou komunikaci na svých sociálních sítích zveřejnil animované video, v němž na několik míst v Rusku včetně Moskvy útočí ukrajinské rakety. Na konci se jen objeví na siluetě paláce zakrvácené datum 24. srpna - čili již zmíněného dne ukrajinské nezávislosti.

Ukrajinci ve videu varují Rusy před pomstou, má přijít 24. srpna