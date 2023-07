"Nedej bože, aby vás potkala nějaká tragédie." Bulharský prezident naštval Zelenského

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se během návštěvy Sofie střetl se svým bulharským protějškem Rumenem Radevem. Zelenského naštvala Radevova vyjádření, kdy mimo jiné uvedl, že "konflikt nemá vojenské řešení".

"Toto není konflikt, ale válka," oponoval mu ukrajinský prezident. O slovní výměně mezi oběma státníky informovala bulharská média i server Politico. Bulharský prezident následně požádal televizní kameramany, aby místnost v prezidentském paláci, kde se schůzka konala, opustili.

Ukrajinský prezident navštívil Bulharsko zejména pro to, aby se setkal se zástupci nové prozápadní vlády premiéra Nikolaje Denkova. Nový ministr obrany Todor Tagarev před pár dny v rozhovoru se státní televizí BNT uvedl, že Bulharsko letos navýší vojenskou pomoc Ukrajině. Dodal, že zbraně budou poslány poté, co Sofia dokončí analýzu potřeb ukrajinské armády a rovněž toho, jakou pomoc je bulharská armáda schopna poskytnout.

Bulharský prezident Rumen Radev bývá na rozdíl od vlády označován za proruského a staví se odmítavě k vyzbrojování Kyjeva. Jak popsal server Politico, schůzka s Radevem dopadla ještě hůř, než se čekalo. Ukrajinská delegace oblečená v khaki zelené seděla u dlouhého stolu s kamennou tváří, občas dělala grimasy a psala si poznámky. Naproti nim seděl Radevův tým a bulharský prezident Ukrajincům mimo jiné říkal, že "neexistuje žádné vojenské řešení" a že "víc a víc zbraní to neřeší".

Zelenskyj na jeho slova reagoval odměřeně s náznakem opovržení. "Nedej bože, aby vás potkala nějaká tragédie a vy jste byl na mém místě," řekl ukrajinský prezident. "A pokud by vám nepomohli lidé, kteří vyznávají stejné hodnoty, co byste udělal? Řekl byste: Putine, prosím, vezměte si bulharské území?" pokračoval.

"Ne, vy, jako skutečný prezident, jsem si jistý, že byste nedopustil kompromis s vaší nezávislostí. Je vaším právem nepodporovat pomoc pro Ukrajinu. Ale bych byl opravdu rád, abyste mi správně rozuměl," řekl Zelenskyj, podle Politica kousavě ironicky. Radev byl Zelenského reakcí překvapen, a tak raději často koukal do svého papíru s poznámkami.

Ukrajinský vůdce svůj bulharský protějšek zkritizoval i za to, že invazi Moskvy na Ukrajinu popisoval jako "konflikt" namísto války. Zavrhl rovněž Radevův návrh diplomatického řešení.

"Jakou diplomacii bychom měli ještě použít?" ptal se a jako příklad uvedl situaci v Záporožské jaderné elektrárně, kterou Rusové okupují. OSN se podle něj snaží s Ruskem jednat, ale k ničemu to nevede. Dalším příkladem je podle něj i obilná dohoda. Tam se rovněž nejde s Moskvou dohodnout a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a generální tajemník OSN António Guterres již podle Zelenského "nevědí, co mají dělat".

"Vladimir Putin nevede jen válku, nedá si pokoj, dokud nás nezabije. S ním nemůžete vyjednávat," uvedl Zelenskyj s tím, že v roce 2014 a 2015 bylo uzavřeno několik dohod týkajících se Ruska a Ukrajiny, ale ukázalo se, že si tak Moskva pouze "kupovala čas k tomu, aby se vybavila zbraněmi a zničila nás". "My jen chceme žít," dodal ukrajinský prezident.

"Ukrajina a NATO by měly sdílet své hodnoty. Nemůže to být jinak. Nemůžete podporovat Rusko a podporovat vyváženou pozici, protože Rusko chce zničit NATO, chce zničit Evropu a Evropskou unii, to jsou jejich cíle. Chápete mě?" řekl rovněž Zelenskyj. Radev na jeho slova reagoval s tím, že má určitý návrh, ale než bude pokračovat, požádal televizní kameramany, aby místnost opustili.

