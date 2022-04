Město Kaluga patří k ruským regionům, do kterých zahraniční firmy investovaly značné sumy peněz. Své vozy zde vyrábí i Škoda Auto. Sankce uvalené na Rusko za invazi na Ukrajinu si místní obyvatelé moc nepřipouštějí. Někteří tvrdí, že jde o krátkou epizodu, která na ně kromě zdražování nebude mít větší vliv.

"Nebojte se, milí, my to přežijeme." Rusové z bohatého regionu berou sankce s úsměvem. | Video: Reuters

Jediným problémem Iriny Šamajevové je, že teď není možné jet do Evropy na dovolenou. "Ale kromě Evropy je tu také Asie - začneme ji objevovat. V tomto ohledu se absolutně nezlobím. Nálada je pozitivní," tvrdí do kamery s úsměvem žena středních let.

Mladá matka Irina měla při zavedení sankcí zpočátku obavy. "Nastoupila jakási úzkost. Ale asi je to jen mnou a mými přáteli - teď už je všechno v pořádku, všichni zůstávají optimističtí, připravení to přečkat," dodává Irina opět s úsměvem.

Ani svářeč Pavel Terpugov nevidí na současné situaci nic tragického. Pokud přijde o práci, najde si hned novou. "Nemusí to být jiná automobilka, ve městě je spousta pracovních míst," dodává Terpugov s tím, že jediné, co je pro něj ohledně sankcí citelné, je zdražení v obchodech.