Navalnyj zveřejnil fotografii z nemocnice. Stýská se mi, už sám dýchám, napsal

Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj v úterý na sociální síti zveřejnil svůj první snímek z berlínské kliniky Charité, kde se zotavuje z nedávného pokusu o otrávení. Kritik Kremlu byl podle západních expertů otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Po úplném zotavení se Navalnyj hodlá vrátit do Ruska, potvrdila jeho mluvčí.

"Stýská se mi. Ještě skoro nic nedokážu, ale včera jsem dokázal celý den sám dýchat. Úplně sám. Úplně bez cizí pomoci," napsal Navalnyj, který po upadnutí do kómatu byl připojen k umělé plicní ventilaci. Na snímku je spolu s manželkou.

"Píšou mi novináři a vyptávají se, zda je pravda, že se Alexej Navalnyj chystá vrátit do Ruska. Chápu, proč se tak ptají, ale i tak považuji za divné, že by někdo mohl uvažovat jinak. Ještě jednou všem potvrzuji: žádné jiné plány se nikdy neposuzovaly," napsala Navalného mluvčí Kira Jarmyšová na Twitteru.

Berlínská klinika v pondělí uvedla, že se Navalného stav zlepšuje, už mu nemusí být poskytováno umělé dýchání a občas může krátce vstát z nemocničního lůžka. Německá vláda současně oznámila, že kromě německých expertů i laboratoře ve Švédsku a ve Francii nezávisle na sobě na základě zkoumání vzorků dospěly k závěru, že Navalnyj byl otráven novičokem, což je látka vyvinutá v bývalém Sovětském svazu.

Novičok proslul poté, co jím byl v předloni v březnu v anglickém Salisbury otráven spolu se svou dcerou bývalý důstojník ruské armádní rozvědky Sergej Skripal, který si ve vlasti odpykal trest za špionáž pro Brity. Londýn z otrávení Skripalových obvinil Rusko, Moskva vše popřela.

Do Berlína byl Navalnyj převezen v kómatu z nemocnice v ruském Omsku několik dní poté, co během letu ze Sibiře do Moskvy 20. srpna zkolaboval. Evropská unie podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella pokládá otravu za pokus o zavraždění Navalného zakázanou chemickou zbraní.

Západ od Ruska požaduje objasnění a zevrubné vyšetřování. Moskva tvrdí, že není co vyšetřovat, protože ruští lékaři v Navalného těle žádné toxické látky nenašli a pro spuštění vyšetřování chybějí důkazy. Dnes mluvčí Kremlu prohlásil, že Moskva nechápe, proč taky nedostala vzorky, které německá strana poskytla laboratořím ve Francii a Švédsku. "Rusko absolutně bylo a zůstává otevřeno spolupráci a součinnosti při objasnění toho, co se stalo," ujistil mluvčí Dmitrij Peskov, tradičně bez toho, že by zmínil jméno odpůrce prezidenta Vladimira Putina.