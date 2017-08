Bereme si jen svoji zemi zpět, křičí američtí neonacisté po násilí ve Virginii a odkazují na Trumpa

před 27 minutami

Bývalý šéf Ku-klux-klanu vyzval po víkendovém násilí ve Virginii amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby si vzpomněl, čí hlasy ho dostaly do Bílého domu. Prezident v první reakci na smrt ženy v Charlottesville uvedl, že odsuzuje "násilí, které má původ na mnoha a mnoha stranách", a nevymezil se vůči americkým neonacistům, kteří násilí ve státě Virginia rozpoutali. Za nejasný postoj teď Trumpa kritizují i politici jeho republikánské strany.

Washington - Pod ostrou palbou kritiky se ocitl americký prezident Donald Trump po své opatrné reakci na víkendové řádění neonacistů ve státě Virginia a smrt tamní mladé dívky i dvou policistů.

Donald Trump v reakci na Twitteru pouze napsal, že odsuzuje násilnosti, které měly původ na mnoha stranách.

Až později v neděli vydal Bílý dům prohlášení, odsuzující "všechny formy násilí, bigotnosti a nenávisti, samozřejmě včetně supremacistů, Ku-klux-klanu, neonacistů a všech extremistických skupin".

Kritiku Trumpa z řad opozičních demokratů, ale i jeho vlastní republikánské strany to ale nezastavilo.

"Prezident by měl těmto skupinám dát najevo, že není jejich přítel," řekl televizi Fox News vlivný republikánský senátor Lindsey Graham.

"Tento prezident udělal skvělou práci v tom, že pojmenoval terorismus jako zlo. Řekl to opakovaně. Měl by to udělat i v tomto případě," uvedl senátor za stát Colorado Cory Gardner.

Plakala, když vyhrál Trump

Demonstrace bílých nacionalistů a shromáždění jejich odpůrců ve městě Charlottesville skončily v noci ze soboty na neděli tragédií.

Řidič automobilu najel do skupiny lidí, která přišla vyjádřit odpor k heslům a názorům radikálů, zastávajících přesvědčení o nadřazenosti bílé rasy.

Kromě devatenácti zraněných lidí zemřeli při incidentu a následných protestech dva policisté a jedna žena.

Šlo o Heather Heyerovou, dvaatřicetiletou asistentku z advokátní kanceláře. Její kolega Alfred Wilson řekl agentuře Reuters, že byla velkou odpůrkyní prezidenta Trumpa. "Když vyhrál volby, seděla v práci a plakala. Obávala se toho, co čeká Ameriku," uvedl její kolega.

Trump, Hitler, Asad

Za volantem vozu, který ženu zavraždil, seděl naopak velký příznivec nového prezidenta, dvacetiletý neonacista James Fields z Ohia.

Na svém facebookovém profilu měl kresbu Donalda Trumpa jako krále, fotografii Adolfa Hitlera z dětských let a fotografii syrského prezidenta Bašára Asada s nápisem Neporažený.

Právě bílí nacionalisté v nedávné kampani Donalda Trumpa podporovali a volili. Mezi bělošskými voliči pak nový prezident Hillary Clintonovou porazil, i když v celkovém součtu získal méně odevzdaných hlasů.

"Neděláme nic jiného, než co řekl prezident Trump. Bereme si naši zemi zpět," řekl novinářům v Charlottesville bývalý šéf rasistického hnutí Ku-klux-klan David Duke.

Na Twitteru Duke reagoval na Trumpovo odsouzení násilí v Charlottesville vzkazem: "Doporučil bych Vám dobře se podívat do zrcadla a připomenout si, že do prezidentského úřadu vás zvolili bílí Američané, ne radikální levičáci."

S krajní pravicí a ideologií vyznávající nadřazenost bělochů je spojován i Trumpův hlavní strategický poradce Steve Bannon, bývalý šéfredaktor ultrakonzervativního pravicového serveru Breitbart News.