"Naše město už neexistuje." Svědectví odhaluje rozsah ukrajinského úderu v Rusku

Ukrajincům se podařilo podle ruských uživatelů sociální sítě Telegram ovládnout osady v ruské Kurské oblasti. Vojáci měli obsadit i měřicí stanici ve městě Sudža, která je klíčovým tranzitním bodem pro zemní plyn proudící z Ruska do Evropy. Ukrajinci se zatím k útoku nepřihlásili. Ruský exilový server Meduza mezitím zveřejnil svědectví ženy, která ze Sudži prchla s celou rodinou.

S Annou (jméno bylo změněno) měli hovořit novináři z ruského nezávislého serveru Verstka. Žena měla uprchnout v úterý, hned poté, co se městem rozezněla palba. V tu chvíli podle ní místní úřady nevydaly žádný příkaz k evakuaci. Její rodina se rozhodla z vlastní iniciativy.

"Ve tři hodiny ráno nás probudil zvuk střel, které na nás vypálili," tvrdila Anna. "Ozvaly se sirény, aktivoval se systém protivzdušné obrany a my jsme všichni sešli do sklepa, včetně našeho dítěte, které je prakticky ještě kojenec. Také jsme tam dovedli moji matku, které je přes 80 let, manželovy rodiče, sestru, naše psy a kočky. Nebyl to ani sklep, spíš vlhké místo, kde máme konzervy. Kdyby došlo k úderu někde poblíž, tak by nás prostě pohřbil," svěřila se Anna.

Ruska měla strávit s rodinou ve sklepě přes sedm hodin. Uvedla, že kvůli neustálé střelbě nemohli odejít ani na záchod. "Nikdy předtím jsme nic takového nezažili. Stříleli na nás nepřetržitě. Bylo okamžitě jasné, že probíhá ofenziva. Výbuchy nepřestávaly ani na minutu," řekla žena Verstce.

Nakonec se rozhodli, že se všichni pokusí z města utéct. Měli ale příliš malé auto. "Začali jsme chodit ulicemi a prosit sousedy o pomoc. Jedni nám v podstatě zachránili život - dali nám své auto. Kdybychom měli jen jedno auto, neopustili bychom rodiče ani kočky a psy, zůstali bychom v Sudži a pravděpodobně bychom tam všichni zemřeli," vypověděla Ruska.

Při cestě z oblasti bojů se Anna bála, že buď její vlastní rodina, nebo rodiče, kteří jeli za nimi, budou zabiti. "Snažili jsme se je mít neustále na očích. Naše dítě bylo hysterické. V jednu chvíli dron něco upustil na auto, které jelo před námi. Lidé zpanikařili a začali se otáčet, ale my jsme si mysleli, že už je na návrat pozdě. Je dobře, že jsme to riskli a pokračovali dál. Soudě podle zpráv, naše město už neexistuje," tvrdila Ruska.

Anna prý dostávala zprávy od spolužáků a přátel, jejichž rodiče žijí v Sudži a nemohli odjet. "Všichni pláčou. Ani nevědí, zda jsou jejich blízcí naživu - nemohou se s nimi spojit," tvrdila serveru Verstka. Celá Annina rodina měla žít společně v Sudži, ve velkém domě, který postavil její otec. "A teď nemáme nic. Doufáme, že to dům přečká. Právě jsme ale dostali zprávu, že například dědečkův dům je rozbombardovaný na padrť, nic z něj nezbylo," dodala Ruska, která utekla z města vzdáleného asi sedm kilometrů od hranic.

Ve středu gubernátor Kurské oblasti Alexej Smirnov oznámil, že bylo evakuováno několik tisíc obyvatel. Rusové také zvýšili ochranu jaderné elektrárny, která se nachází šedesát kilometrů od ukrajinských hranic. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že zranění utrpělo 31 civilistů, z toho šest dětí. Smirnov, který už v celém regionu vyhlásil nouzový stav, informoval o pěti mrtvých v důsledku bojů.

Americký Institut pro studium války (ISW) ve své nejnovější zprávě napsal, že reakce Kremlu jsou rozporuplné. Podle analytiků se ruští představitelé snaží mezinárodně Ukrajinu za provedení útoku na ruském území zdiskreditovat a zároveň se vyhnout domácí panice. Tím, že odmítnou význam útoku a budou ho prezentovat pouze jako provokaci, však Kreml riskuje, uzavírá ISW.

