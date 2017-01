Naše armáda zabila v Sýrii 48 bojovníků Islámského státu, oznámila Ankara

před 1 hodinou

Při tureckých vzdušných a pozemních útocích v neděli v Sýrii zahynulo 48 bojovníků teroristické organizace Islámský stát (IS). S odvoláním na vyjádření turecké armády o tom informovala agentura Reuters. Turecko operaci v Sýrii zahájilo loni v srpnu. Jedním z jejích cílů je podle Ankary právě boj proti IS. Kromě téměř padesátky zabitých členů IS, který ovládá části východní Sýrie a severního Iráku, Turci během útoků v neděli v Sýrii zničili podle svých slov také 23 budov a úkrytů, které islamisté využívali. Operaci Štít Eufratu turecká armáda zahájila loni v srpnu. Podle bilance, kterou Ankara zveřejnila na konci roku, během ní zabili turečtí vojáci více než 1100 bojovníků IS.

autor: ČTK