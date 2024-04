"Národy se formují v ohni." Ukrajinci vědí, že munice není jejich jediný problém

Ukrajinci se upínají k nadcházejícím týdnům, kdy by měli od Západu získat další zbraně a munici. Klíčový problémem jsou pro zemi bránící se ruské agresi ale i samotní lidé. Kyjev se zoufale snaží doplnit vyčerpané síly, které jsou pod tlakem početně a materiálně zvýhodněných Rusů.

„Důvěra k vládě se ztratila.“ Ukrajinci se snaží netradičně lákat dobrovolníky do války. | Video: Reuters

Vojenští náboráři spustili novou kampaň, jak přesvědčit ukrajinské civilisty, aby nasadili život za svoji zemi. "Na začátku (ruské) plnohodnotné invaze stály fronty (na vstup do armády) a nyní, mírně řečeno, fronty nejsou. Někde, v určité fázi se ztratila důvěra. Právě teď je naším úkolem ji obnovit," tvrdí poradce ukrajinského ministerstva obrany pro nábor Oleksij Bezhevecs.

Nábor dobrovolníků, který se nyní odehrává prostřednictvím stránek pro hledání práce, v informačních centrech, na billboardech a sociálních sítích, nabízí novinku: prvek volby. Uchazeči si mohou vybrat konkrétní jednotku a pozici odpovídající jejich dovednostem, stejně jako například dobu, po kterou budou sloužit.

"Mnoho lidí váhá a nechce s vládou nic podepsat. Nemají důvěru… Existuje až 80 vojenských základen, ke kterým se můžete přidat prostřednictvím mobilizace. Najděte si pozici, komunikujte a přidejte se," přibližuje nové metody lákání rekrutů Bezhevecs.

Ukrajinská armáda na billboardech v ulicích měst vyzývá občany, aby se přidali a bránili svou vlast, a pro větší pohodlí nabízejí nábor přes QR kódy. 93. mechanizovaná brigáda například ujišťuje krajany, že "Každý to zvládne!". Ve videokampani ukazuje kuchaře v civilu a traktoristu, jak se mění na armádního kuchaře a řidiče tanku.

"Moje matka dlouho plakala, když jsem sem přišel poprvé. Ale teď už je všechno v pořádku, všichni mé rozhodnutí podporují. Doufám, že budu živý a zdravý, se všema nohama a rukama," řekl agentuře Reuters zlákaný rekrut Serhij.

Jako u každé běžné nabídky práce jsou i zde uvedeny povinnosti a výhody včetně měsíčního platu, který se pohybuje od zhruba 500 do 3000 dolarů, tvrdí agentura Reuters, která o náborové akci natočila reportáž. Dobrovolné smlouvy lze uzavírat na konkrétní dobu od tří let nebo do konce válečného stavu.

Vláda zároveň přiznala, že tisíce lidí se vyhýbají povinnému odvodu a někteří se snaží raději utéct do zahraničí. Poslanci po protestech veřejnosti z mobilizačního zákona, který vstoupí v platnost příští měsíc, odstranili přísné tresty pro ty, kdo se odvodu vyhýbají.

Podle letošního průzkumu kyjevské výzkumné agentury Info Sapiens patří mezi časté obavy nedostatečný výcvik, špatní velitelé a skutečnost, že délka služby není omezena. V průzkumu, kterého se zúčastnilo 400 mužů vhodných pro vstup do armády, z nich pouze 35 % uvedlo, že jsou připraveni sloužit, pokud budou povoláni.

Vrchní velitel Oleksandr Syrskyj v agentuře Ukrinform uvedl, že armáda bude nakonec muset mobilizovat méně lidí, než bylo původně plánováno. "Očekáváme, že budeme mít dostatek lidí schopných bránit svou vlast. Mluvím nejen o mobilizovaných, ale také o bojujících dobrovolnících," dodal Syrskyj

"Národy se formují v ohni. Teď je tu oheň a národ se formuje. To (mobilizace) je jedním z prvků a jedním z nástrojů, které pomáhají národu se formovat," myslí si poradce pro nábor ukrajinského ministerstva obrany Oleksij Bezhevecs.

