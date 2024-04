Nikdo o nich nic neví. Víchová o problému v Zelenského okolí, Ukrajinci to nechápou

“U prezidenta Zelenského vůbec nevíme, co je v jeho okolí za lidi. Většina z nich má původ v showbyznysu, takže není jasné, jaké u nich vznikají kontakty se starými oligarchy. Ale určitě nějaké mít musí,” říká ukrajinistka Lenka Víchová k tomu, jak neprůhledné je blízké okolí hlavy státu Ukrajiny. Jeho podpora teď klesá a podle expertky by v prezidentských volbách prohrál téměř s každým.

Někdy mu radí profesionálové, ale má kolem sebe také lidi ze showbyznysu, o kterých "nikdo moc neví", anebo dřívější spolupracovníky exprezidenta Viktora Janukovyče, což nemůže mnoho Ukrajinců pochopit. Podle ukrajinistky Lenky Víchové udělal prezident Volodymyr Zelenskyj spoustu chyb, o kterých se bude mluvit až po válce. Ale už teď čelí ukrajinská hlava státu klesající podpoře svých spoluobčanů.

"Volodymyr Zelenskyj jako nepolitik, ale spíše hollywoodská hvězda - takový Belmondo, zapůsobil na spoustu voličů na Západě a ti zase působili na své vlády. V tomhle smyslu to bylo pro Ukrajinu velmi dobře," říká expertka k tomu, že Zelenskyj "splnil svou historickou roli", ale další politickou budoucnost by mu nepřála.

Dva roky od začátku ruské invaze podle expertky na Ukrajince dopadá určitá úzkost z toho, že tento rok může být kritický a může rozhodnout o budoucnosti země. Podle Víchové vnímají lidé napadené země západní pomoc jako nedostatečnou od samotného začátku konfliktu.

"Mají problém, že Západ a celý svět se dívá na to, jak oni umírají," vysvětluje Víchová, podle které do ukrajinského veřejného prostoru vnaší tezi, že "Západ vás nechá krvácet" samozřejmě i ruská propaganda.

A jak velké naděje nebo obavy vkládají Ukrajinci do prezidentských voleb ve Spojených státech? "Částečně je obava, co bude se světem, když nastoupí do funkce Donald Trump. Na druhou stranu Ukrajinci si pamatují, že za Baracka Obamy se neustále posouvaly červené linie, co si může Rusko dovolit, pořád dál," dodává ukrajinistka s tím, že právě za Trumpovy vlády, se začaly Ukrajině poprvé dodávat zbraně.

