Nakazí se polovina Evropy. Šéf evropské WHO očekává bezprecedentních 8 týdnů pandemie

Světová zdravotnická organizace (WHO) očekává, že do dvou měsíců se koronavirovou variantou omikron nakazí více než polovina evropské populace. Na dnešní tiskové konferenci to podle agentury Reuters prohlásil šéf evropské sekce WHO Hans Kluge.

Život v pandemii - Omikron v Evropě | Video: Reuters

V prvním týdnu roku 2022 se v evropském regionu nově infikovalo přes sedm milionů lidí. Počet nových nákaz se tak během dvou týdnů více než zdvojnásobil, uvedl Kluge. "Institut pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME) předpovídá, že při tomto tempu bude v příštích šesti až osmi týdnech nakaženo omikronem přes 50 procent populace regionu," řekl Kluge. Podle Klugeho data shromážděná v uplynulých týdnech potvrzují, že omikron je vysoce nakažlivý, vypadá to ale, že zasahuje spíše horní cesty dýchací než plíce a způsobuje mírnější příznaky než předchozí varianty. Zatím je však příliš brzy na to, aby bylo možné covid-19 začít vnímat jako nemoc podobnou chřipce, zdůraznila Světová zdravotnická organizace. V pondělí španělský premiér Pedro Sánchez uvedl, že Španělsko zvažuje, že začne covid-19 kontrolovat podobně jako chřipku a další endemické choroby. Jako jeden z důvodů zmínil výrazný pokles smrtnosti nemoci. Zástupkyně evropské pobočky WHO v Kodani Catherine Smallwoodová to dnes odmítla. "Pořád ještě existuje obrovská nejistota ohledně viru. Ten se navíc docela rychle vyvíjí a staví nás před stále nové výzvy. Určitě ještě nejsme v situaci, kdy bychom tuto chorobu mohli označit za endemickou," řekla.