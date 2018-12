Na východě Sýrie padlo poslední velké město, které ovládal Islámský stát

před 32 minutami

Syrské milice SDF dobyly město Hadžín, považované za poslední větší baštu Islámského státu na východě Sýrie. Oznámila to v pátek Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která dění v oblasti monitoruje z Londýna. SDF nicméně zatím zprávu nepotvrdily. Podle SOHR dobyla arabsko-kurdská koalice Hadžín ráno po těžkých bojích s leteckou podporou mezinárodní koalice v čele s USA. Na okraji města podle SOHR ale ještě pokračují srážky se zbytky radikálů. SDF, jejichž hlavní silou jsou kurdské milice YPG, zahájily ofenzivu za dobytí Hadžínu letos v září. Město, které leží nedaleko iráckých hranic, se stalo de facto hlavním městem IS loni v listopadu poté, co padla dřívější bašta džihádistů Rakka.