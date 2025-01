"Nová" Sýrie čelí skandálu. Objevilo se video, které zachycuje ministra u popravy žen

Ministr spravedlnosti nové syrské vlády Šadí Vajsí přihlíží ještě jako radikální islamistický povstalec na záběrech z roku 2015 podle serveru The New Arab popravě dvou žen v provincii Idlib. Radikálové je obvinili z cizoložství a následně zastřelili. Totožnost muže ve videu, které se v posledních dnech objevilo na sociálních sítích, ověřila syrská nezávislá ověřovací platforma Verify-Sy.

Muž, který je podle Verify-Sy nejspíš nynější syrský ministr spravedlnosti, na videozáznamu nařizuje jedné z žen, aby si klekla, když prosila o milost. Zatímco klečela, jeden z povstalců recitoval verše z koránu a řekl, že existuje nezvratný důkaz o jejím cizoložství. Další muž ji pak střelil do hlavy.

Na druhém videu žena prosila muže, kterého Verify-Sy identifikovala jako Vajsího, aby jí umožnil "vidět její děti". Záběry byly údajně natočeny také v Idlibu, týden před druhým videem. I tuto ženu povstalci zastřelili. Muži stojící kolem křičeli "Alláhu Akbar" a zřejmě oslavovali jejich smrt.

Poprava se odehrála na ulici před zdí, na níž bylo podle serveru The New Arab napsáno An-Nusra. V minulosti šlo o organizaci s vazbami na teroristickou síť al-Káida. An-Nusra, kterou vedl tehdy Abú Muhammad Džúlání (dnes známý jako Ahmad Šara), se v roce 2016 přejmenovala a zpřetrhala vazby s al-Káidou. Následující rok se sloučila s dalšími sunnitskými islamistickými ozbrojenými skupinami v uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS).

Právě HTS, které vede Šara, loni 8. prosince svrhlo syrského prezidenta Bašára Asada, který utekl do Ruska. Za necelé dva týdny se uskupení podařilo to, o co se různé skupiny povstalců snažily v občanské válce od roku 2011. HTS pak v prosinci sestavila přechodnou vládu, v níž je i Vajsí.

Platforma Verify-Sy také citovala nejmenovaný zdroj z nové syrské vlády, podle něhož je na videu s popravou z roku 2015 opravdu Vajsí. "Toto video ukazuje aplikaci práva v určitém čase a na určitém místě. Chceme zdůraznit, že to bylo období, které už skončilo," uvedl tento zdroj a dodal, že okolnosti se změnily.

Videa s Vajsím se objevila rok poté, co muž prohlašoval, že islámská šaría je vzorem pro soudní systém. Ještě před několika dny nový syrský ministr spravedlnosti podle informací Daily Mailu údajně prohlašoval, že jelikož většina Syřanů jsou muslimové, právo šaría bude v souladu s jejich vírou, a jeho uplatňování proto většina lidí podpoří.

Když byl Vajsí jmenován prozatímním syrským premiérem Muhammadem Bašírem ministrem spravedlnosti, oznámil údajně odstranění všech soudkyň z justice. Nová syrská vláda a faktický lídr Sýrie Šara přitom nedávno přišli s ujištěním, že zajistí v zemi náboženskou svobodu a budou dodržovat práva žen i všech etnických menšin.

Tento týden se také některá média pozastavila nad tím, že Šara odmítl podat ruku německé ministryni zahraničí Annaleně Baerbockové při její návštěvě Damašku. Místo toho si při pozdravu položil ruku na hruď a mírně a rychle se uklonil. Jejímu francouzskému protějšku Jeanu-Noëlu Barrotovi, který s Baerbockovou přijel, ruku podal.

Nová syrská vláda také už udělala změny ve školních osnovách, z nichž vyřadila poezii týkajících se žen a lásky a odkazy na bohy v kurzech starověkých dějin. Ministr školství Nazír Muhammad Kádrí k tomu řekl, že cílem úprav je pouze vyřadit oslavné odkazy na svrženého prezidenta Asada a opravit chybné interpretace koránu, svaté knihy islámu.

