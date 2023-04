Na Ukrajinu míří nové termobarické zbraně. Tohle je špatné, zaznělo i v ruské TV

Když vrchní ruský propagandista Vladimir Solovjov vyzval ve stání televizi k útoku na Kyjev a Oděsu termobarickými systémy TOS-1A "Solncepek" (žhnoucí slunce), Vasil Vakarov, kterého televize uvedla jako politologa, vyjádřil své zděšení.

"Jsem proti tomu, nevidím to jako řešení, tohle je špatně, musí být jiný způsob," tvrdil rozrušeně Vakarov. "Co udělal Bůh Sodomě a Gomoře? Zničil je ohněm a sírou. Zelenskyj a lidé kolem něj shoří v pekle," oponoval mu Solovjov.

Ruská armáda v pondělí uvedla, že jejich výsadkové jednotky poprvé obdržely dodávky TOS-1A. Ministerstvo obrany napsalo na sociální síť Telegram, že jde o "zbraň, která vyvolává paniku", a dodalo, že výsadkáři z jihozápadní Saratovské oblasti mířící na Ukrajinu obdrželi nejnovější verzi "Solncepeku".

"Dostáváte hrozivou zbraň, která nemá v arzenálech kolektivního Západu obdoby," citovalo ruské ministerstvo obrany plukovníka Alexeje Gončarova. Je to poprvé v jejich historii, kdy výsadkáři dostali to, co Moskva nazývá "těžkým plamenometem", píše americký server Newsweek.

Rusko používá termobarické raketomety od počátku války na Ukrajině. TOS-1A má maximální dolet 5,6 km a podle ruských státních médií a vývozce obranné techniky, společnosti Rosoboronexport, je schopen připravit se k boji během minuty a půl.

Obrana proti "Žhnoucímu slunci? Zničit ho dříve, než vystřelí

"Dopad TOS-1A je ničivý," uvedlo britské ministerstvo obrany. "Může zničit infrastrukturu a způsobit značné poškození vnitřních orgánů a bleskové popáleniny, což může mít za následek smrt zasažených osob."

Rakety jsou vybaveny termobarickou hlavicí o hmotnosti 100 kg. Hlavici tvoří dvě nálože a hořlavá náplň. První nálož, která exploduje v předem určené výšce, rozptýlí hořlavou hmotu do okolí, kde společně se vzduchem vytvoří vysoce explozivní aerosolový mrak.



Ve zlomku sekundy další nálož vzniklou směs iniciuje, čímž dojde k explozi, která má výrazně vyšší energii než klasické trhaviny. Vzniká tak mohutná tlaková vlna s obrovskou ničivou silou. Celý ničivý efekt je umocněn podtlakem vzduchu, který se tvoří za tlakovou vlnou v důsledku prudkého ochlazení horkých plynů.

"Při použití TOS-1A často vzniká extrémně silná tlaková vlna, která může roztříštit budovy. Tyto zbraně mohou být velmi účinné," uvedl dříve pro server Newsweek vojenský expert David Hambling, podle kterého tento charakteristický rys pomáhá identifikovat, kdy byly termobarické zbraně použity.

Tato odpalovací zařízení byla kdysi označena za "válečný zločin na pásech". "Jediným účinným způsobem, jak jim čelit, je identifikovat, lokalizovat a vyřadit odpalovací zařízení dříve, než mohou být uvedena do provozu," řekl Hambling. Odpalovací zařízení typu TOS-1 není podle něho možné použít v obydlené oblasti, aniž by hrozilo vysoké riziko civilních obětí.

Systém TOS-1 ale neposkytne ruským jednotkám rozhodující útočnou výhodu pro vojenské operace, které budou pravděpodobně provádět ve východní části Luhanské oblasti, kterou okupuje Rusko, uvedl washingtonský think-tank Institute for the Study of War (ISW).

