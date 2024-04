Drama, v němž půjde o každý hlas. Duel Korčoka s Pellegrinim je těsný jako nikdy dřív

Slováky v sobotu čeká dramatická volební noc. Zatímco kandidáti na prezidenta Ivan Korčok a Peter Pellegrini finišují svoje kampaně, poslední průzkumy předpovídají nejtěsnější druhé kolo v historii. Z šetření sociologických agentur vyplývá, že rozhodnout může každý hlas.

Vítěz prvního kola, diplomat a bývalý ministr zahraničí Korčok, by podle středečního průzkumu agentury NMS Market Research ovládl i volební finále a stal se prezidentem. Volilo by ho 51,7 procent Slováků, zatímco předsedu parlamentu Pellegriniho 48,3 procent.

"Korčokovi se povedlo přesvědčit i úplně nové voliče, kteří v prvním kole nevolili," vysvětlil analytik NMS Mikuláš Hanes. Pellegrini zase získává značné množství voličů neúspěšných kandidátů z prvního kola, hlavně proruského Štefana Harabina. Toho v prvním kole, v němž se umístil na třetím místě, volilo zhruba čtvrt milionu Slováků. Před sobotním hlasováním nepodpořil ani jednoho z kandidátů.

Šanci stát se slovenským prezidentem má stále i Pellegrini. Šetření jiných agentur mu předvídají vítězství. Jak ale upozorňují, rozdíl mezi ním a Korčokem je na úrovni statistické chyby. Podle agentury Fokus by Pellegrinimu dalo hlas 50,8 procenta lidí, model Medianu pro RTVS odhaduje rozdíl mezi kandidáty na úrovni 2,2 procenta.

Sondáž agentury Ipsos pro Denník N dokonce naznačuje nejtěsnější možný výsledek voleb: 50,1 procenta hlasů pro Korčoka.

"Ještě před pár dny bych favorizoval Ivana Korčoka, ale každá hodina a každé prohlášení nyní mění situaci. Šance jsou teď naprosto vyrovnané," vysvětlil deníku Aktuálně.cz novinář ze slovenského listu Sme Jakub Filo.

O výsledku voleb rozhodne i volební účast. Vyšší bude podle Ipsosu hrát do karet spíše Pellegrinimu. Její analytik upozorňuje, že platí, že rozhodující budou voliči Štefana Harabina. "Pokud jich přijde volit alespoň víc jak polovina, může to výrazně zvýšit šanci na Pellegriniho vítězství," podotýká Roman Pudmarčík pro Denník N. Podle něj Slovensko v sobotu každopádně čeká dramatická volební noc s nejistým vítězem.

Oba kandidáti se také utkají v těsném souboji o voliče maďarské národnosti, kterých na Slovensku žije asi 340 tisíc. Chuť jít k volbám deklaruje 65,6 procenta z nich. Z toho 55 procent by podpořilo Pellegriniho, 45 procent Korčoka. Šéf vládní strany Hlas se za nimi na jih Slovenska vydal hned pár dní po prvním kole.

Lži a přepálená kampaň

Od čtvrtka až do skončení hlasování na Slovensku platí volební moratorium, kdy je zakázáno šířit informace ve prospěch či neprospěch kandidátů. Podle novináře Fila ale ještě může dojít ke zvratu. "Bude záležet na tom, jestli se na sociálních sítích v jednom či druhém táboře neobjeví nějaká informace, která se virálně rozšíří," upozornil.

Pellegrini podle novináře před druhým kolem použil všechny zbraně. "V kontrastu se sliby o klidu v prvním kole vrhl do kampaně hodně negativity až paniky. Kampaň byla přepálená, obsahově nekonzistenstní a často klamavá," popsal Filo.

Podle něj to ale neznamená, že nemůže fungovat na voliče, které se snažil oslovit. "Korčok to hraje na spontánní lidovost, která ale v porovnání s Pellegriniho aktivitou nemusí stačit. Trošku to možná vypadá, že Korčokovi došla šťáva," dodal Filo.

Finále prezidentské kampaně v posledních dnech také poznamenaly nejasnosti kolem Pellegriniho i jeho nachytání při lži. Spojenec premiéra Roberta Fica nepřišel do jednoho z prezidentských duelů, ve kterém se měl utkat s Korčokem. Na sociálních sítích napsal, že bude v době natáčení s voliči v regionech. Deník Sme ho však ve stejném čase vyfotil v ulicích Bratislavy.

Minulý týden zase Pellegrini cestoval z Bratislavy do Košic na předvolební mítink soukromým letadlem, které vlastní jeho spolustraník z Hlasu Peter Náhlik. Pellegrini následně tvrdil, že neví, čí letadlo je, a ani ho to nezajímá.

Kromě toho slovenská média tento týden upozornila i na to, že šéf parlamentu využívá také jeho vilu v bratislavské Vrakuni. Poslanec Náhlik podle nich dům nevykazuje v majetkovém přiznání, jak mu ukládá zákon.

