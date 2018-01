před 4 hodinami

Během silvestrovských a novoročních oslav byli v Londýně při čtyřech různých incidentech ubodáni čtyři lidé, jeden pobodaný muž je v kritickém stavu. Oběti byly ve věku od 17 do 20 let. Informovala o tom zpravodajská stanice BBC s odvoláním na policii. V souvislosti s jedním z těchto útoků bylo zatčeno pět podezřelých. Incidenty se staly na čtyřech různých místech britského hlavního města od nedělního dopoledne do dnešních brzkých ranních hodin. Policie sdělila, že oběťmi jsou muži ve věku 17, 18 a 20 let, a vyzvala případné svědky, aby se jí přihlásili.

autor: ČTK | před 4 hodinami

