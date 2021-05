Terče Izraelců. Nálety stíhají lídry Hamásu, bomba v mobilu zabila teroristu Inženýra

Tři výškové budovy zničil Izrael od pondělí leteckým bombardováním. Podle armády je využívalo radikální islamistické hnutí Hamás a všechny nálety měly stejný scénář. Izraelci předali do Pásma Gazy informaci, že domy srovnají se zemí a obyvatelé je mají opustit. Pak udeřili.

Vedení izraelských ozbrojených sil tvrdí, že zasahuje v pásmu Gazy na místa, odkud míří rakety směrem na židovský stát, a také na úkryty velitelů Hamásu a Islámského džihádu. Současné střety jsou největší vyhrocení vzájemných sporů za poslední roky.

Izraelská armáda v oblasti podniká letecké bombardování, ministr obrany Benny Ganc však prohlásil, že možnost pozemního vpádu do Gazy je reálná. Na jihu blízko hranice s pásmem Izrael posiluje jednotky. Šlo by o první pozemní invazi od roku 2014, která ale byla časově a prostorově omezená. Nezahrnovala celou Gazu.

"Pokud by chtěl Izrael Hamás výrazně oslabit, musel by poslat do Gazy pozemní síly a obrněnou techniku. Pouhé útoky ze vzduchu to nezajistí. Samozřejmě by taková akce přinesla velká rizika, protože teroristé se schovávají mezi civilisty, izraelští vojáci by museli postupovat pomalu, opatrně ulicemi a domy, což by byla výhoda pro nepřítele," řekl Aktuálně.cz izraelský analytik Omer Dostri, který působí v Jeruzalémském institutu pro strategii a bezpečnost.

Pouliční boje v ulicích a v domech obvykle smazávají technologickou a zbrojní převahu jedné strany nad druhou, v tomto případě tu izraelskou. Navíc ozbrojenci Hamásu a Islámského džihádu prostředí v Gaze důvěrně znají. Deník Jerusalem Post napsal, že v případě rozsáhlé pozemní operace by židovský stát musel počítat se ztrátou zhruba pěti set až tisícovky vojáků. Pásmo Gazy má rozlohu pouhých 365 kilometrů čtverečních a žijí zde dva miliony lidí. Je to nejhustěji obydlená oblast na světě.

Bomba v mobilu

Hledaní velitelé Hamásu a Islámského džihádu se vyhýbají komunikaci mobilními telefony nebo notebooky v obavách z toho, že je Izrael prostřednictvím elektronických přístrojů lokalizuje. Při vzdušných úderech izraelská armáda využívá nejen záběry z bezpilotních letounů, ale i zprávy svých informátorů na místě, ačkoliv není jasné, nakolik je tato síť v současné době v Gaze početná a účinná.

Současným nejvýše postaveným velitelem Kásamových brigád, což je oficiální ozbrojené křídlo Hamásu, je Muhammad Daíf. Několikrát těsně unikl izraelskému bombardování, dvakrát byl při bombardování zraněn v letech 2002 a 2006. Při jednom z izraelských náletů zemřela jeho manželka, tříletá dcera a sedmiměsíční syn.

V polovině devadesátých let Izraelci v Gaze usilovně pátrali po Jahjá Ajjášovi, členovi Hamásu, přezdívanému Inženýr. Ajjáš sestrojoval bomby, které odpalovali sebevražední atentátníci na svých tělech v izraelských městech.

Terorista se skrýval v Gaze paradoxně v bytě na dohled od izraelské hranice, ale nepoužíval mobily. Izraelská kontrarozvědka Šin Bet ale naverbovala jeho bratrance Kamila Hamáda. Tomu se podařilo podstrčil Ajjášovu bratranci mobil, do něhož izraelští experti namontovali mikrobombu. Když chtěl "Inženýr" promluvit se svým otcem telefonem, který mu bratranec půjčil, nálož mu explodovala u hlavy.

Další útoky na lídry Hamásu

Současný vůdce Kásamových brigád Muhammad Daíf byl spolupracovníkem Ajjáše a podílel se s ním na sérii tehdejších teroristických útoků v izraelských autobusech a ulicích měst. Brigády do roku 2002 vedl Sálih Šihadá, kterého 22. července 2002 Izraelci také díky zprávě svého informátora lokalizovali na schůzce v domě ve městě Chán Júnis v centrální části Pásma Gazy.

Izraelský letoun F-16 vypálil na dům bomby, které kromě Šihády usmrtily dalších čtrnáct lidí, z toho polovinu dětí. Zahynula i Šihádova manželka a dcera.

Při izraelském náletu přišel o život i zakladatel, první vůdce a hlavní ideolog Hamásu Šajch Ahmad Jásín. Sám se nikdy neúčastnil žádných útoků, protože byl slepý a upoutaný na invalidní vozík, ale vyzýval Palestince, aby neustávali v boji proti Izraeli, protože - jak tvrdil - dříve či později určitě zvítězí. Odmítal kompromisy čí mírovou dohodu. Zemřel při útoku izraelské helikoptéry Apache 22. března 2004.

Politickým šéfem Hamásu v Gaze je devětapadesátiletý Ismáil Haníja. Není nic známo o tom, že na něj někdy Izrael zaútočil s cílem připravit ho o život.

Video: Břetislav Tureček o současných střetech mezi Izraelem a Hamásem