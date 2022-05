ČSA zrušily před předsednictvím linku do Bruselu. Ministrům hrozí problémy s dopravou

Když Česko v roce 2009 předsedalo EU poprvé, nechtělo se některým politikům příliš létat na jednání do Bruselu. Mohli si přitom vybrat z pohodlných pěti přímých letů denně za pár desítek eur. Během druhého předsednictví, které začne v červenci, hrozí opačný problém. Nedostatek letenek do hlavního města Belgie.

Mezi Prahou a Bruselem nyní provozuje přímou linku jediná společnost, belgická Brussels Airlines. Další dopravce, nízkonákladový Ryanair, létá na regionální letiště v Charleroi sedmdesát kilometrů od metropole.

Brussels Airlines nyní létají dvakrát denně z Prahy na bruselské letiště Zaventem. Cena se pohybuje okolo 300 eur (asi 7400 korun) za jednu zpáteční letenku. Pokud například nyní hledáte spoj na příští týden s obvyklými dvěma nocemi ve městě, ještě jsou volná místa k dispozici. Nejlevnější přímý let se však nabízí za 366 eur, v přepočtu zhruba za devět tisíc korun.

Jde o poměrně novou situaci. Ještě do Velikonoc provozovaly linku do Bruselu také České aerolinie (ČSA), mezi oběma metropolemi si tak šlo vybrat ze čtyř letů denně za zhruba 100 až 150 eur (asi 2500 až 3700 korun). V polovině dubna ale ČSA, které jsou od loňského března v úpadku, radikálně proškrtaly svůj letový řád a Brusel je jednou ze zrušených linek. Belgické Brussels Airlines tak mají na přímý spoj Praha - Zaventem monopol a reagovaly na to skokovým zdražením.

Představuje to nepříjemnou zprávu pro výletníky do belgické metropole, ale především zátěž v souvislosti s blížícím se druhým předsednictvím Evropské unie. Předpokládá se, že od července budou mezi Prahou a Bruselem denně létat politici, úředníci, byznysmeni a jejich týmy kvůli schůzkám, a hrozí tak nedostatek letenek.

Schůzka na Úřadu vlády

Problém se týká přímo ministrů české vlády, kteří dosud létali většinou komerčními linkami, vládním speciálem pak jen nárazově. Hned druhý týden v červenci by se jich mělo několik otočit v Bruselu kvůli představení priorit předsednictví ve výborech europarlamentu. Lidé ze státní správy proto radí ministrům a dalším zástupcům, aby si co nejdřív nakoupili letenky u všech schůzek v Bruselu, kde už mají termín.

Do věci se nyní rozhodla vložit přímo vláda. Příští týden by mělo dojít k jednání mezi vedoucí Úřadu vlády Janou Kotalíkovou a Jiřím Šimáněm, majitelem skupiny Smartwings, která je mateřskou společností ČSA. Podle informací Aktuálně.cz by se vláda ráda dohodla s firmou na letech do Bruselu několikrát do týdne pro potřeby předsednictví.

"Předmětem schůzky bude řešení nedostatečných kapacit a vysokých cen letů Praha - Brusel. Jsme si problému vědomi," potvrdil redakci mluvčí vlády Václav Smolka.

Kolik letenek bude podle něj chybět a jak za ně narostou výdaje, nechtěl Smolka upřesnit. "Máme hrubou představu o obojím, ale považuji za fér nejdříve naše požadavky sdělit panu Šimáněmu, až poté médiím," řekl s tím, že vláda je samozřejmě vázána rozpočtem pro předsednictví, který musí respektovat. Ten počítá s výdaji okolo dvou miliard korun. Loni a letos byl navýšen o více než 600 milionů korun kvůli přepočítání provozních nákladů. Skokový nárůst výdajů za letenky mezi nimi nebyl.

Devět hodin autem

ČSA zrušily linku do Bruselu, protože její provoz nebyl podle vyjádření firmy rentabilní. "ČSA mohou dlouhodobě operovat pouze takové lety, které dávají ekonomický smysl. A naši experti vyhodnotili, že linka do Bruselu mezi ně nepatří. Její obnovení proto neplánujeme, a to ani v souvislosti s předsednictvím," řekla Aktuálně.cz mluvčí skupiny Smartwings Vladimíra Dufková.

Mezi hlavní důvody, proč let z Prahy do Bruselu nebyl výdělečný, označila Dufková "nízkou poptávku" lidí a "extrémní nárůst ceny leteckého paliva". Zadlužené ČSA přišly letos kvůli ruské invazi na Ukrajinu o svoje tradičně prosperující linky do Kyjeva a do Moskvy, a bilance společnosti se tak ještě propadla.

Z těchto důvodů a v souladu s reorganizačním plánem, který schválil soud, ČSA zrušily dvanáct z patnácti plánovaných pravidelných spojů pro letošek. Zůstaly jenom Paříž, Amsterdam a sezonní let do Reykjavíku.

Letecká doprava do Bruselu nemá v současné době mnoho alternativ. Přímé vlakové spojení mezi Prahou a belgickou metropolí neexistuje a odložen byl i noční spoj mezi oběma městy plánovaný nizozemskou společností European Sleeper původně na letošní léto. Zbývá tak devítihodinová cesta autem.