Na Donbase platí od půlnoci příměří. Separatisté ho už porušili, tvrdí Ukrajinci

Omezení pro živou kulturu kvůli pandemii koronaviru budou zřejmě platit do konce roku, míní ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. Před pondělní demonstrací lidí nespokojených s chováním vlády vůči hudebnímu sektoru říká, že chce vést dialog. Za žádost z jiného světa však označuje požadavek konání akcí až pro 5000 lidí. Zaorálek připomíná, že okolní země jsou k pořádání veřejných akcí opatrnější než Česko. "Vydali jsme se riskantní cestou a zatím nám to vychází, ale požadavek na rozšíření přístupnosti akcí za měsíc je z jiného světa," konstatuje. Návrat k normálu bude trvat déle, možná až do konce roku. "Opatření tu budou a je třeba se s tím počítat," dodává ministr. Podnikatelé v kultuře budou moci čerpat 900 milionů korun z již odsouhlaseného vládního programu.