My vážně podporujeme uprchlíky a chceme sňatky gayů, hájí se ANO před liberály v EU

Hnutí ANO bojuje za transparentní státní zakázky, snaží se ulehčit život ukrajinským uprchlíkům v Česku a dělá všechno pro to, aby se schválilo manželství dvou mužů či dvou žen. Pro znalce domácí scény to může znít jako sci-fi, ale přesně takto se nyní hájí hnutí Andreje Babiše před liberály v Evropě.

Ti před časem pojali podezření, že jejich člen - hnutí ANO 2011 - vsadil na nacionalismus a vzývání konzervativních hodnot ve společnosti. Rozhodli proto, že se vydají do Česka ověřit, jak to ve skutečnosti je.

Cesta členů evropské liberální platformy pod zkratkou ALDE by měla proběhnout během září. Babišovi lidé předem dodali ALDE podklady, jimiž se snaží doložit, že jejich hnutí je stále liberální.

Na několika stránkách v angličtině, které zformuloval europoslanec za ANO Martin Hlaváček a jež má online deník Aktuálně.cz k dispozici, se hnutí hlásí k Evropské unii a NATO a podporuje základní ideje liberálních stran v Evropě. Ať už jde o zmíněnou pomoc Ukrajincům nebo uzákonění manželství stejnopohlavních párů.

"Hlavními hodnotami ANO jsou od jeho založení boj proti korupci a podvodům, efektivní a dobře spravovaný, transparentní stát," sděluje například na úvod Babišova strana svým spojencům v EU.

ANO 2011 skutečně vzniklo jako protikorupční hnutí a s touto prioritou oslovilo řadu voličů. Po nástupu k moci se ale postupně etablovalo jako síla, která má chránit zájmy Andreje Babiše a jeho firem. Příkladem je udělení stomilionové dotace z unijních fondů pro společnost Penam, které se ukázalo v rozporu s pravidly a stát ji musel vymáhat zpět.

Rozpory v několika bodech

Podobné je to v případě Ukrajiny. Na rozdíl od krajně pravicové SPD se nejsilnější opozice, hnutí ANO, nestaví do role hlavního parlamentního odpůrce jakékoli pomoci této zemi. "ANO darovalo na pomoc Ukrajincům deset milionů korun. Snaží se zjednodušit život uprchlíkům v Česku. Andrej Babiš podporuje kroky vlády směrem k Ukrajině," vyjmenovává Babišovo hnutí v obhajobě před euroliberály.

Sám Babiš pak ale v rozhovorech v médiích mluví kriticky. "Z Ukrajiny přicházejí i bohatí lidé v drahých autech, kteří také čerpají dávky. To by se mělo filtrovat. (…) Hlavní problém je, že vláda se nestará o české občany," řekl například loni pro server Novinky. Svoji prezidentskou kampaň pak postavil na zdůrazňování míru a odmítání vojenské pomoci Ukrajině.

Patrný je i rozpor v případě manželství pro všechny, které evropští liberálové napříč státy EU považují za prioritu. Několik poslanců Babišova hnutí skutečně sehrálo klíčovou roli v tom, že rozšíření těchto občanských práv letos prošlo do druhého čtení ve sněmovně - což ANO ve svém dopisu připomíná. Nezmiňuje však, že dvakrát tolik poslanců ANO ve stejný moment hlasovalo pro protitah, tedy ústavní zákaz stejnopohlavních sňatků.

Liberální konzervatismus

Oslovení členové ANO si z rozporů a chystané "inspekce" euroliberálů těžkou hlavu nedělají. "My jsme zvyklí, že nás pořád někdo kádruje a pochybuje o nás. Ať se přesvědčí sami," reagoval například poslanec ANO Stanislav Berkovec. "V manželství nemáme povinné hlasování. Myslím, že se na to díváme rozumně, a je to na každém poslanci. Jak budu hlasovat já? To nechci předjímat," dodal.

"My pracujeme s pojmem liberální konzervatismus," pokračuje další člen hnutí, poslanec Martin Kolovratník. "Zní to jako oxymóron, ale politologové říkají, že se to může kombinovat."

V klidu je i jeho další kolega Aleš Juchelka. "Stejnopohlavní manželství není žádný barometr liberálnosti," tvrdí jeho hlavní odpůrce mezi poslanci ANO. "Teď jsme hlasovali pro materiální i vojenskou pomoc Ukrajině. Vládu kritizujeme za to, že zanedbala kontrolu nad příspěvkem na bydlení a přišla o miliony, protože to spousta lidí zneužívala. Na tom není nic nacionalistického nebo nahnědlého. Prostě šlo o trestný čin," dodává poslanec.

Kvůli "příklonu hnutí k národoveckému a konzervativnímu směru" oznámily odchod od ANO letos v červnu dvě jeho dlouholeté europoslankyně, Dita Charanzová a Martina Dlabajová. Faktický odchod by se měl podle informací Aktuálně.cz odehrát příští týden, kdy z pětičlenné delegace ANO v liberální frakci v europarlamentu vznikne tříčlenná (Charanzová a Dlabajová zůstanou ve frakci jako nezávislé poslankyně).

Nad hnutím teď visí hrozba pozastavení členství v ALDE, pokud se potvrdí jeho odklon od liberálních hodnot. Rozhodnout o tom chce vedení ALDE na své schůzce v říjnu v Bukurešti. Andrej Babiš už teď kvůli svému kladnému postoji k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi nedostal pozvánku na summit liberálů, kde dosud seděl po boku francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.