Musíme přijmout nová pravidla pro případ, až přestane proudit plyn, řekl Síkela

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje uvolnit ruce firmám pro případ výpadku plynu z Ruska, což by jim mělo umožnit lépe zvládnout situaci. Současná pravidla nejsou stavěná na dlouhodobý výpadek této suroviny. V Bruselu to řekl šéf resortu Jozef Síkela (STAN).

"Když by měl podnik tři provozovny a my bychom mu poslali méně plynu pro všechny, jak to stanovuje současná vyhláška, tak by je musel všechny tři zavřít," řekl Síkela novinářům po slyšení před europoslanci na úvod českého předsednictví EU.

"Musíme proto připravit takové legislativní nástroje, abychom podniku poslali plný tlak třeba pro dvě provozovny a on by byl nucen zavřít jen jednu," pokračoval šéf průmyslu. Stávající vyhláška podle něj reaguje na živelní katastrofu v jednom místě. "Regulační stupně ale nejsou připraveny na situaci, kdy bude dlouhodobý nedostatek plynu přes topnou sezónu," dodal Síkela.

Ve čtvrtek se bude na půdě Poslanecké sněmovny probírat novela energetického zákona a Síkela tam hodlá představit novou vyhlášku, "která nám umožní krizovou situaci lépe řídit".

Rusko v pondělí na deset dní odstavilo plynovod Nord Stream 1 kvůli každoročním údržbovým pracím. Zatímco ale v minulých letech Moskva dodávky plynu obnovila, nyní je stále víc evropských zástupců přesvědčeno, že tentokrát k tomu nedojde a ruský plyn už nezačne do Evropy proudit.

"Panuje obava, že údržbová odstávka plynovodu Nord Stream 1 je součástí nevyhlášené energetické války Ruska," řekl v Bruselu Síkela. "Svolal jsem proto na 26. července mimořádnou schůzku ministrů energetiky států Evropské unie, kde se budeme bavit, jak na situaci reagovat."

Na stole budou podle šéfa průmyslu a obchodu v zásadě dvě varianty řešení. "Jedna je, že dáme všechen plyn do nějakého společného balíku, a ten se pak bude spravedlivě distribuovat, takže relativní nedostatek bude pro všechny stejný," uvedl. "Druhá varianta je vykrytí jen kritických nedostatků plynu. Pak je nutné zajistit, aby k nám náš plyn skutečně dotekl," dodal.

S oběma zmíněnými variantami pracuje také Evropská komise, která má příští týden ve středu představit návrh, jak by měla v praxi vypadat "energetická solidarita". Tedy podle jakého klíče by se rozděloval plyn mezi členské státy v případě jeho nedostatku na kontinentě.

Podle Síkely bude klíčovou součástí řešení také úspora energií. "Situaci nebudeme schopni vyřešit, aniž by každá země zajistila na svém území úspory. A abychom udrželi důležité části průmyslu v chodu, budeme muset požádat i domácnosti, aby začaly šetřit," sdělil ministr.

"Před třemi měsíci opozice dehonestovala moje myšlenky na šetření energiemi. V Německu je to tématem dne. Připravenost populace a podniků je tam daleko větší než u nás," dodal.