Další dodavatel energií opět zdražuje. E.ON od září zvedne ceny plynu o 50 procent

Státní zástupce podal obžalobu na devět lidí kvůli nezákonnému ovlivňování sportovních dotací na pražském magistrátu. Podle obžaloby bylo ovlivněno přidělení pěti dotací z let 2018 či 2019. Mezi obviněnými je například někdejší ministr a bývalý primátorův náměstek Karel Březina (ČSSD), bývalý předseda magistrátního výboru pro sport a volný čas Antonín Lébl, bývalá vedoucí magistrátního odboru sportu Soňa Fáberová a současní zastupitelé Jan Wolf, Miloš Růžička (oba za Spojené síly pro Prahu) a Stanislav Nekolný (ANO). Informoval o tom ve středu server Seznam Zprávy.

Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala serveru sdělil, že obžaloba byla podána pro trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Podle vyšetřovatelů obžalovaní úředníci a politici dělali kroky k tomu, aby byly vybrané projekty upřednostněny. Tři z ovlivněných dotací směřovaly podle textu obžaloby v letech 2018 až 2019 do spolku TJ ABC Braník, další do SK Ďáblice a poslední do SK RSF Praha. Jeden z magistrátních úředníků policistům popsal, že existoval seznam preferovaných klubů a svazů, které měly dotace dostat podle předem domluvených dohod pražských politiků, doplnil web.