Mozek evropských družic bude sídlit v Praze. Ukrajinu už nikdo neodpojí od internetu

Americký miliardář Elon Musk omezil příjem satelitního internetu pro Ukrajinu. Jeho systém Starlink přitom hojně využívala ukrajinská armáda k ovládání dronů kvůli výpadku klasických mobilních sítí po ruské invazi. Evropa tomu chce čelit vlastním systémem.

Vedení Muskovy společnosti podle agentury Reuters oznámilo, že navádění bezpilotních letounů odporuje smlouvě mezi ní a ukrajinskou vládou, protože Starlink nikdy neměl sloužit jako zbraň. Ukrajinská armáda tak má o problém víc.

Této situaci, tedy závislosti evropských států na cizích komunikačních sítích, by měl zabránit unijní družicový systém IRIS² (zkratka pro Satelitní infrastrukturu pro odolnost, propojení a bezpečnost).

Nyní teprve vzniká, jeho až 170 satelitů se začne vynášet do vesmíru postupně od příštího roku a plně funkční by měl být v roce 2027. Rozhodnutí zemí EU postavit ho už ale padlo loni během českého předsednictví EU. Stejně jako dohoda, že řídicí centrum IRIS² bude sídlit v Praze.

Česká metropole už deset let hostí unijní agenturu pro vesmírný program EUSPA, která spravuje mimo jiné navigační systém Galileo. Česká vláda měla zájem o to, aby se z Prahy řídila i nová družicová soustava IRIS², musela kvůli tomu ale najít větší sídlo pro agenturu. To se podařilo - EUSPA se přesune do rozestavěných prostor na pražské Palmovce. Vláda Petra Fialy (ODS) podepsala s vedením agentury před pár dny příslušné memorandum.

"To, že budeme mít k dispozici pro agenturu nové sídlo s větší kapacitou, nám umožní zajišťovat megakonstelaci družic IRIS² z Prahy," řekl na konci minulého týdne v Bruselu ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Ten o projektu jednal s jeho "otcem", eurokomisařem pro vnitřní trh a vesmírný program Thierrym Bretonem.

Ministr Kupka zdůraznil, že projektem IRIS² sleduje Evropa cíl mít svůj vlastní zabezpečený systém pro přenos dat. Vládám by umožnil využívat část výkonu, "aby spojení fungovalo i v tak vyhrocených situacích jako nyní na Ukrajině se Starlinkem".

Využití by ale mělo být na prvním místě ryze praktické a civilní. Šéf příslušného ředitelství Evropské komise Timo Pesonen už dříve řekl, že až začne IRIS² plně fungovat, nebudou v Evropě žádná rychlým a bezpečným internetem nepokrytá místa. "Ani v odlehlých regionech v České republice, ani v Alpách nebo na moři. Bude to skutečně revoluční pokrok," prohlásil Pesonen.

Česká vláda si od sídla řídicího centra družic pod IRIS² slibuje nové příležitosti pro špičkové domácí firmy. Třetinu projektu v přepočtu za více než 140 miliard korun by měly podle rozhodnutí EU dodat menší a střední podniky. Evropská komise mluví vyloženě o top start-upech.

Podle Kupky mají Češi "kvůli stávající spolupráci EUSPA s domácími vědci a firmami šanci". A dodává: "Přítomnost EUSPA v České republice je přesně to, co chceme - rozvoj ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou a místa špičkového výzkumu."

První tendry na účast v projektu IRIS² by se měly otevřít ještě letos. Přesun do nového sídla od architekta Josefa Pleskota se předpokládá na přelomu let 2025 a 2026. Dosud v Praze pracuje pro EUSPA téměř 400 lidí a postupně by mělo přibýt nejméně 200 dalších.