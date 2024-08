Z osmidenní mise osmiměsíční. Vesmírná loď od Boeingu se nedokáže vrátit na Zem

Po letech zpoždění se společnost Boeing dočkala a vyslala k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) kosmickou loď s posádkou. Radost však dlouho nevydržela. Kvůli problémům s tryskami se původně osmidenní mise protáhla zatím na dva měsíce. Pokud nedojde k rychlé opravě stroje, hrozí, že stejný letoun, který astronauty přivezl, je nedokáže vrátit zpět na Zem.

První testovací cesta lodi Starliner s posádkou odstartovala 5. června. Na palubě historicky prvního letu, který vypravil americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) spolu se společností Boeing, seděli dva zkušení astronauti a bývalí piloti amerického letectva - jednašedesátiletý velitel Barry "Butch" Wilmore a o tři roky mladší pilotka Sunita "Suni" Williamsová.

Jejich mise měla v osmi dnech vyzkoušet funkčnost letounu v běžném provozu - v tom by se měl stroj podílet na misích NASA, jako jeden ze soukromých subjektů, od kterého si národní úřad stroj objednal. Druhou oslovenou soukromou firmou je SpaceX.

Už při letu se však ukázaly první potíže. Začalo unikat palivo a při dokování na ISS došlo k chybě na naváděcích tryskách, konkrétně se několik z nich přehřálo a automaticky vypnulo. Jiné měly slabší výkon, než se kterým se počítalo. To by mohlo přinést problémy při cestě zpátky na zemský povrch, píše server Space. Návrat na Zem plánovaný na 14. června tak byl odložen, než dojde k nápravě.

Ve středu NASA uvedla, že by se astronauti mohli na Zem vrátit až v únoru příštího roku, tedy téměř o osm měsíců později, než počítali.

Pro společnost Boeing, jejíž pověst v posledních letech kazí technické problémy dopravních letadel, by to byla další velká rána. V praxi by to totiž znamenalo, že by se posádka vracela s konkurenčním strojem Crew Dragon od SpaceX.

Ten zamíří k ISS na konci září a původně měl přivézt čtyři nové astronauty. Pokud však na stanici stále budou Wilmore s Williamsovou, přiletí jen dva, aby při návratu za šest měsíců zbylo na palubě místo i pro ně.

"Jsme v nové situaci, kdy máme několik možností," cituje server Space Kena Bowersoxe, který na misi pracuje. "Například nemusíme přivézt posádku jenom na Starlineru. Můžeme k tomu využít jiný letoun," naznačil.

Čas na opravu Starlineru se proto krátí - stroj by musel ISS opustit přibližně týden před příletem Crew Dragon. K opravě některých problémů už došlo, NASA si přesto není jistá, zda by cesta zpět byla pro posádku bezpečná. Dochází kvůli tomu k hádkám mezi ní a Boeingem, prozrazuje The Guardian. Konečné rozhodnutí by mělo padnout nejpozději do dvou týdnů.

Odborníci oslovení stejným deníkem ale uvádí, že situace nemusí být tak fatální, protože je běžné, že se při testovacích letech vyskytují problémy. S potížemi, včetně smrtelných, se potýkala i společnost SpaceX. "Je to definováno jako testovací mise. Říká se tomu testovací let s posádkou a jedna z věcí je, že se musí potýkat s neplánovanými problémy," hodnotí Jerry Stone z Institutu vesmírných studií pod Princetonskou univerzitou.

