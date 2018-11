Příští týden bude pro budoucnost země klíčový, řekla Mayová. O svůj post se nebojí

"Těchto nadcházejících sedm dní bude klíčových, budou o budoucnosti této země," řekla v neděli v rozhovoru s televizí Sky News britská premiérka Theresa Mayová k jednáním o brexitu. Londýn podle ní nepodepíše část brexitové smlouvy věnované výstupu z Evropské unie, dokud se s EU nedohodne na budoucích vztazích. O těch se Mayová chystá jednat příští týden v Bruselu.

Opoziční labouristé návrh brexitové smlouvy v parlamentu nepodpoří, řekl v neděli jejich šéf Jeremy Corbyn. Podpora dohody vyjednané Mayovou by byla od parlamentu nezodpovědná, uvedla skotská premiérka Nicola Sturgeonová.

Mayová bude o budoucích vztazích v Bruselu jednat mimo jiné s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem.

Jestliže posléze návrh brexitové dohody neprojde parlamentem, vláda navrhne další postup, řekla britská premiérka. Šéf labouristů Corbyn si myslí, že v takovém případě by měla vláda vyjednat novou podobu smlouvy.

Mayová v rozhovoru také uvedla, že podle jejích informací nemají její odpůrci z řad konzervativních poslanců dostatek podpisů potřebných pro vyvolání hlasování o důvěře jako lídrovi strany. Pokud by taková nedůvěra byla vyslovena, musela by Mayová skončit i jako premiérka. K uspořádání hlasování konzervativních poslanců je zapotřebí, aby o to požádalo nejméně 48 z nich (tedy 15 procent). Změna lídra by podle Mayové nicméně zpozdila vyjednávání i samotný brexit.

Předák opozičních labouristů Corbyn předtím ve stejné televizní stanici řekl, že jeho strana dohodu vyjednanou Mayovou nepodpoří. Zastavení brexitu není podle něj nakloněn dostatečný počet poslanců. Druhé referendum o brexitu chápe jako možnost do budoucna.

Podle Sturgeonové nejsou vůbec jasné vztahy mezi EU a Británií pro brexitu, a proto by od parlamentu bylo nezodpovědné, kdyby návrh podpořil.

