Ministr spravedlnosti obvinil americké technologické firmy, že se příliš podbízí Číně

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa pokračuje ve své politice nátlaku na Čínu. Ministr spravedlnosti William Barr ve čtvrtek obvinil velké americké technologické společnosti, že jsou vůči Pekingu příliš podbízivé a list The New York Times (NYT) přišel s informací, že se USA možná chystají zakázat vstup do země všem příslušníkům čínské komunistické strany.

"Korporace jako Google, Microsoft, Yahoo a Apple ukázaly, že jsou samy velice ochotné spolupracovat (s čínskou komunistickou stranou)," řekl ministr spravedlnosti. Dodal přitom, že Hollywood pravidelně ustupuje tlaku Pekingu a cenzuruje svoje filmy "aby si usmířil čínskou komunistickou stranu".

Čína podle něj "přemýšlí v řádu dekád a staletí, zatímco my máme tendenci soustředit se na příští čtvrtletní výsledky". "Americké velké technologické společnosti také umožnily, aby se staly figurkami čínského vlivu," dodal.

Vztahy na bodu mrazu

Trumpova administrativa zaujala v posledních měsících vůči Číně velmi tvrdý postoj. Vztahy obou velmocí jsou na bodu mrazu kvůli vzájemné obchodní válce, pandemii covidu-19, za níž podle Trumpa nese Peking zodpovědnost. Bodem sváru byl také vývoj v Hongkongu, kde Čína nedávno prosadila nový bezpečnostní zákon, kvůli čemuž USA odebraly provincii její zvláštní status v americké legislativě a zavedly sankce na některé čínské činitele.

Neshody obou zemí by přitom mohl ještě více vyhrotit zákaz cest do USA pro všechny členy čínské komunistické strany a jejich rodinné příslušníky, který nyní podle NYT zvažuje Trumpova administrativa. Podle nejmenovaných zdrojů již prezidentovi poradci napsali návrh případného dekretu, k Trumpovi na stůl se však zatím nedostal a může jej ještě zcela odmítnout. Pokud by jej však přijal, jednalo by se o dosud nejvíce provokativní krok Washingtonu vůči Pekingu od zahájení obchodní války v roce 2018, domnívá se Reuters.

92 milionů komunistů

V čínské komunistické straně v současnosti působí asi 92 milionu Číňanů, od nejvyšších státních činitelů a šéfů velkých společností, přes akademiky, až po místní úředníky a učitele. Podle odborníků nemá ani Peking dokonalý přehled o všech členech strany a Washington by proto zřejmě neměl nástroje k tomu, aby mohl takový zákaz důsledně vynucovat. Relativně snadné by to však bylo u vysokých vládních činitelů a jejich rodin, na které by tento zákaz zřejmě převážně mířil.

Na amerických prestižních univerzitách například v současnosti studuje mnoho dětí bohatých a vlivných Číňanů, před několika lety chodila na Harvardovu univerzitu i dcera prezidenta Si Ťin-pchinga, působila tam však pod pseudonymem.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jingová ve čtvrtek označila případný krok USA za "velmi ubohý". "Doufáme, že Spojené státy přestanou dělat takové věci, které nerespektují základní normy mezinárodních vztahů," řekla.

Podle agentury Reuters je zpráva o zvažovaném kroku důkazem toho, že chce Trump z tvrdého postoje vůči Číně učinit jeden z hlavních bodů svojí kampaně před listopadovými volbami, v nichž usiluje o znovuzvolení.