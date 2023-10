Mimo vší představivost. Takový útok se nemůže stát, mysleli si tvůrci hitu Netflixu

Jak moc Izraelce zaskočil teroristický útok Hamásu před týdnem, dokládají slova novináře a scénáristy Aviho Issacharoffa, autora slavné a úspěšné filmové série Fauda.

Muž, který stojí autorsky za všemi čtyřmi řadami tohoto hitu streamovací platformy Netflix, uvedl v rozhovoru pro web Forward, že začal pracovat na páté řadě. A jako jeden z možných motivů zvažoval masivní vpád mnoha ozbrojenců Hamásu na izraelské území. Přišlo mu to ale přehnané.

Přesně to se ale v sobotu stalo. "Fauda se vždy snaží být realistická a autentická série. Když jsme uvažovali o tomto motivu, vypadalo to příliš šíleně, takže jsme to zavrhli. A pak najednou v sobotu ráno se stalo něco, co bylo mnohem a mnohem horší, než jsme byli schopni si představit," prohlásil Issacharoff.

Padesátiletý Izraelec je původní profesí novinář, psal například pro deník Haarec o palestinských a arabských tématech. Námět k sérii Fauda (v arabštině chaos) připravoval společně s Liorem Razem, který hraje hlavní roli agenta Dorona Kabilia. Ten je členem speciální jednotky, která pátrá po teroristech na západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy. Její členové přitom vystupují v přestrojení za Palestince a hovoří arabsky.

Ačkoliv autoři Faudy tvrdí, že jde o izraelský seriál, a neskrývají, na které straně konfliktu stojí, série měla úspěch paradoxně i v arabských zemích. Měla vysokou sledovanost například v Jordánsku, Libanonu nebo Spojených arabských emirátech. Hrají v ní také arabští herci.

Pochopení pro izraelskou operaci v Gaze

Avi Issacharoff se v minulosti coby novinář jako jeden z mála Izraelců s představiteli Hamásu osobně setkal. V rozhovoru pro list Times of Israel přiznal, že něco takového, co se stalo v sobotu, nečekal.

"Nikdy nepodnikli nic tak velkého a koordinovaného. Nikdy nevyslali do akce stovky lidí ve stejnou chvíli, přes třiadvacet míst na hranici mezi Gazou a Izraelem. Vypadá to, že zlepšili své útočné kapacity daleko přes míru, kterou jsme si dovedli představit. (…) Myslím si, že chtěli zavraždit co nejvíc Židů a několik jich unést. Uspěli víc, než asi sami čekali," řekl novinář a scénárista.

Podle něj Izraelci dospěli k přesvědčení, že Hamás je nutné naprosto zničit a také veřejné mínění ve světě nyní hledí na Hamás podobně jako na Islámský stát, takže na Západě existuje pochopení pro tvrdou izraelskou operaci v Gaze.

"Pamatujte, kdo začal masakr"

V Pásmu Gazy se odehrává třetí řada série Fauda, záběry podzemních tunelů se natáčely v elektrárně v Tel Avivu. Izraelský speciální tým se v této řadě snaží vysvobodit mladý izraelský pár, unesený a držený jako rukojmí. Nyní to vypadá, jakoby tvůrci do jisté míry předvídali budoucnost, ačkoliv ta je mnohem horší.

Představitel Dorona Lior Raz uvedl na sociálních sítích: "Pamatujte, kdo začal masakr. Hamás je organizace, která chce zničit Židy a nechce za žádných podmínek mluvit o míru." Sám se také jako mobilizovaný v řadách izraelské armády zapojil do válečných operací.

Isacharoff ani Raz zatím neřekli, zda poslední události znamenají odklad natáčení páté série nebo zda se námět ještě změní.

