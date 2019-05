Milionu druhů živočichů a rostlin hrozí vyhynutí, varuje OSN. Pomoci může jen člověk

Milionu druhů živočichů a rostlin hrozí vyhynutí. Mnoho z nich navíc může vymizet už v příštích desetiletích, varoval v rozsáhlé zprávě mezivládní panel OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES). Ve svém globálním hodnocení odborníci podle agentury AFP uvedli, že pomoci s obnovou poškozených ekosystémů může jen reforma zemědělsko-potravinářského průmyslu a hluboké změny ve způsobu výroby a konzumace.

Stav přírody, kterou lidé nezbytně potřebují kvůli vodě, jídlu, energii či lékům, se zhoršuje "dosud nejrychlejším tempem v historii lidstva".

"Dopouštíme se ničení samotných základů našich ekonomik, prostředků výživy, potravinové bezpečnosti, zdraví a kvality života v celém světě," uvedl předseda mezivládního panelu Robert Watson.

Na zprávě podle AFP pracovalo po tři roky 450 expertů; mezi 132 členských zemí IPBES patří i Česká republika.

Odborníci podle AFP stanovili pět hlavních příčin poškozování ekosystémů: využívání půdy (zemědělství, odlesňování), přímé využívání zdrojů (rybolov, lov), změnu klimatu, znečištění a invazivní druhy. Výsledkem je ohrožení milionu druhů živočichů a rostlin z odhadovaných osmi milionů na Zemi.

Lidé podle odborníků využívají a znečišťují přírodu nejvíce v historii. "Vážně poškozeno" tak podle nich je 75 procent suchozemského prostředí a 66 procent moří.

Ztrátou biodiverzity také podle vědců netrpí všichni obyvatelé planety stejně. Rozvinuté země mají stále větší spotřebu a zdroje často musejí dovážet. Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele je v bohatých zemích 50krát vyšší než v chudých zemích, 40 procent populace nemá přístup k pitné vodě a více než 800 milionů lidí v Asii a v Africe čelí nedostatku potravin. Tyto nerovnosti tak mohou vést k napětí. Podle zprávy "více než 2500 současných konfliktů souvisí s fosilními palivy, vodou, potravinami a půdou".

Apel na politiky

Globální hodnocení stavu biodiverzity minulý týden na šestidenním plenárním zasedání v Paříži projednávali zástupci členských zemí IPBES.

Klíčovým výsledkem tohoto setkání je zmíněná vědecká zpráva určená pro "rozhodující činitele". Ekologové doufají, že tyto závěry otevřou cestu k přijetí ambiciózních cílů na konferenci stran Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti příští rok v Číně.

Někteří vědci už dříve uváděli, že planeta je na prahu šestého hromadného vymírání. "Během pěti předchozích hromadných vyhynutí (před stovkami milionů let) jsme přišli o 75 procent druhů," uvedl Watson.

Během posledních 500 let planeta podle něj ztratila asi dvě procenta druhů, což je uvedenému prahu vzdálené. Tempo vymírání druhů je ale podle zprávy IPBES několiksetkrát rychlejší než průměr uplynulých deseti milionů let. Při takové rychlosti by mez 75 procent mohla být překročena za několik set let.

Mnoho světových expertů v reakci na zprávu panelu OSN zveřejnilo otevřený dopis, nazvaný #Call4nature. Vyzývají v něm vlády, aby jednaly a zastavily financování aktivit vedoucích k destrukci přírody. Mezi signatáři je například britská primatoložka Jane Goodallová nebo herečka Juliette Binocheová.