V příštích desetiletích může vyhynout až milion druhů zvířat a rostlin, varují vědci

Půl milionu až milion druhů rostlin a živočichů by mohlo v budoucnu hrozit vyhynutí, velké části z nich už v příštích desetiletích. Tvrdí to autoři zprávy o stavu světových ekosystémů vypracované pro Mezivládní panel OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES). Její obsah se bude od příštího pondělka projednávat na setkání IPBES v Paříži, závěry vědců ale s předstihem získala tisková agentura AFP.

Na zprávě o 1800 stránkách pracovalo tři roky na 150 odborníků z 50 zemí. Podle AFP jde o první výzkum svého druhu a rozsahu za posledních 15 let. Vědecká publikace bude ještě doplněna o shrnutí určené pro "rozhodující činitele", jehož znění by mělo probírat a následně přijmout 132 členských zemí IPBES. Zasedání této organizace fungující pod záštitou OSN se koná od 29. dubna do 4. května. Členskou zemí je od srpna 2014 i Česká republika.

Podle odhadu z roku 2011 je na Zemi kolem osmi milionů druhů rostlin a živočichů, známých organismů je však méně než dva miliony. "Půl milionu až milion druhů bude pravděpodobně ohroženo vyhynutím, z nich mnohé v příštích desetiletích," píše se v předběžném hodnocení biodiverzity pro IPBES.

Konkrétnější údaje AFP neuvedla. Nová zjištění ale prý odpovídají varováním mnohých vědců, podle nichž je Země na prahu šestého hromadného vymírání. Konference IPBES by tak mohla přinést podobně znepokojivý obrázek o biodiverzitě jako jsou předpovědi týkající se globálních změn klimatu.

Vymírání posiluje zejména těžba dřeva

S ohrožením biodiverzity je přitom podle vědců klimatická změna propojena, neboť oba procesy mají některé společné příčiny. Riziko masového vymírání organismů nicméně nejvíce posiluje zemědělství a těžba dřeva či nerostných surovin, společně s přímým využíváním živočichů v rámci lovu ryb a jiných zvířat, uvádí zpráva pro IPBES.

Vliv globálního oteplování, znečištění životního prostředí a šíření invazivních druhů "byl dosud poměrně méně významný", avšak podle autorů výzkumu roste.

"Přínosy přírody jsou pro existenci a bohatost života člověka na Zemi fundamentální a většina z nich není plně nahraditelných," varují vědci. Formulace ve zprávě se mohou na nadcházející schůzi v Paříži ještě změnit na základě návrhů jednotlivých vlád, vědecká zjištění však nikoli, podotýká AFP. Zdůrazňuje to i IPBES, který na únik informací ze studie reagoval prohlášením.

"IPBES by rád ujasnil, že zpráva je stále ve fázi návrhu a proces revize ze strany vlád a expertů ještě nebyl ukončen. IPBES nebude zprávu vydávat ani komentovat, dokud nebude ve finální podobě, k čemuž by mělo dojít během sedmé plenární schůze IPBES v Paříži," uvedl mezivládní panel OSN.

