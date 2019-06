před 3 minutami

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v úterý důrazně popřel, že by armáda v rámci dohody s Washingtonem dostala rozkaz bránit ilegálním přechodům hranice do Spojených států. Reagoval tak na víkendové zprávy o zesílení represivních opatřeních proti migrantům a na záběry zachycující jejich zadržování na hranici. "Takové rozkazy (vojáci) nedostali. Nejsou tam proto, aby něco takového dělali. To je práce migračních úřadů, nikoli armády," uvedl prezident. "Tento případ prošetříme, aby nedocházelo k žádnému zneužívání," zdůraznil.