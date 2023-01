Pavel Blažek (ODS) to dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. V polovině prosince uvedl i sám dosluhující prezident, že zahlazení trestů do konce svého mandátu nevyhlásí. Na rozdíl od prezidentské milosti by k takovému kroku potřeboval i podpis úřadujícího premiéra.

ČTK