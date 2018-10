Mayová pobavila britské konzervativce tancem. Na sjezdu promluvila o cílech strany

Šéfka britských konzervativců na konferenci řekla, že strana musí hájit bezpečnost, svobodu a příležitosti. Nesmí ji prý formovat ideologie.

Birmingham - Bezpečnost, svoboda a příležitosti. Tyto tři principy by měly formovat politiku britské Konzervativní strany, nikoli určitá ideologie. V první části svého projevu na závěr stranické konference to ve středu řekla britská premiérka Theresa Mayová, která zaujala britská média tím, že "přitančila" na pódium.

Konzervativci musí ukázat, že jsou "stranou ne pro malou část populace, ani pro masy, ale pro každého, kdo je ochoten tvrdě pracovat a vydat ze sebe maximum", řekla Mayová. Působení konzervativců by měly motivovat principy svobody, bezpečnosti a příležitosti. V této souvislosti zmínila příběh současného ministra vnitra Sajida Javida, který je potomkem pákistánských přistěhovalců.

Tomu předcházela kritika současné politické kultury v Británii, která se podle premiérky změnila k horšímu, protože kultivovanou debatu vystřídaly "nepřátelské konfrontace". Její slova mířila hlavně proti lídrovi opozičních labouristů Jeremymu Corbynovi.

"To, co postihlo labouristy, je národní tragédie," prohlásila Mayová. "Kam jsme se to dostali, když židovské rodiny vážně probírají, kam by odešly, kdyby se Jeremy Corbyn stal premiérem?" dodala.