Matovič je blíž k vytvoření široké koalice. Kiskova strana svolila k jednání

Šéf slovenského hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igor Matovič, kterého prezidentka Zuzana Čaputová pověřila sestavením vlády po sobotních parlamentních volbách, je blíže k naplnění svého plánu složit čtyřkoalici s ústavní většinou ve sněmovně. Strana Za lidi exprezidenta Andreje Kisky jako poslední souhlasila se zahájením jednání o vstupu do vlády.

Ve vznikající koalici s OLaNO, hnutím Jsme rodina a stranou Svoboda a solidarita (SaS) by byla Kiskova strana s ohledem na volební výsledek nejslabším členem.

"Neznamená to, že půjdeme do koalice za každou cenu. Důležité rovněž je, aby celá vláda měla vysoký morální a odborný kredit," řekl Kiska novinářům poté, co předsednictví jeho strany jednomyslně rozhodlo o přistoupení k jednáním o vytvoření kabinetu.

"Sice to trvalo trošku déle, ale čtyřlístek je kompletní. Věřím, že finální koalice bude na světě zanedlouho," řekl v reakci Matovič.

Rozdílné postoje mezi Kiskou a Matovičem přetrvávají v názoru na případné změny stávajících pravidel v citlivých etických otázkách. Zatímco Kiska prosazuje zachování existující právní úpravy v této oblasti, šéf konzervativního hnutí OLaNO Matovič by naopak chtěl dát volnou ruku koaličním poslancům při hlasování ve věci ochrany života, tedy i případné změny právní úpravy interrupcí. Rozdílný názor mají oba politici i na počty členů vlády, které by jednotlivé strany měly obsadit.

Čtyři strany formující se koalice získaly ve volbách dohromady 95 křesel ve 150členné sněmovně. To by jim umožnilo prosadit také změnu ústavy, což chce Matovič využít například k zavedení plošných prověrek soudců.

Kiska už dříve vyslovil výhrady k účasti populistického hnutí Jsme rodina podnikatele Borise Kollára ve vznikající koalici. Matovič se ovšem Kollára zastal a dal najevo, že pro případ nutnosti složit koalici jen ze tří stran by dal přednost hnutí Jsme rodina před Kiskovou stranou.

Již po vstupu Kollára do politiky v roce 2016 slovenský tisk informoval o jeho někdejších kontaktech na přední členy bratislavského podsvětí. Do médií tehdy unikly také kopie dokumentů kontrarozvědky z roku 1990, že se Kollár podílel na dovozu asi šesti kilogramů heroinu do Československa. Kollár, který vlastní lyžařské středisko na středním Slovensku a také třetí nejposlouchanější rozhlasovou stanici v zemi, nařčení z obchodování s drogami popřel.

Kollárovo hnutí před loňskými volbami do Evropského parlamentu spolupracovalo s nacionalistickými a protiimigračními stranami. V kampani před volbami do slovenské sněmovny Kollár ale vsadil na sociální témata, když zmiňoval například potřebu masivní výstavby nájemných bytů státem. Tento plán a některé představitele Kollárova hnutí zase kritizoval šéf SaS Richard Sulík.