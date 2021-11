"Máme tě, holčičko." Australská policie zveřejnila záznam z nálezu čtyřleté Cleo

Australští policisté zveřejnili nový zvukový záznam přímo z nálezu čtyřleté Cleo Smithové. Dívenka se v něm při záchranné akci stydlivě představuje policistům. Ti ji utěšují, že s nimi už bude v pořádku. Policisté našli holčičku ve středu brzy ráno v uzamčeném domě v pobřežním městě Carnavorn, zhruba 70 kilometrů jižně od místa, kde s rodinou kempovala.

Výslech podezřelého 36letého muže museli včera detektivové přerušit po tom, co si ublížil na policejní stanici. Po krátké hospitalizaci se vrátil zpět do rukou policistů. Po dalším vyšetřování byl muž ve čtvrtek dopoledne obžalován z únosu nezletilé osoby, uvedl server BBC. Ve vazbě zůstane prozatím do 6. prosince.

V následujících dnech také budou speciálně vyškolení detektivové vyslýchat i malou Cleo. Podle komisaře Roda Wilda, který se na vyšetřování podílí, budou s dívenkou muset postupovat opatrně a pomalu. Může to trvat i několik dní, než vůbec budou detektivové schopni získat od Cleo potřebné informace, odhaduje komisař.

Podezřelý muž patrně na rodinu nemá žádné vazby. ABC News uvedla, že muže, který v domě bydlel, nedávno spatřil soused, jak kupuje plenky. "Nedošlo nám, pro koho je kupoval," citovala televize sousedku.

Cleo zmizela v noci na 16. října ze stanu v kempu Quobba Blowholes, který leží na západě země. Když se její rodiče probudili, už ve své části stanu, který sdílela s mladší sestrou, nebyla.

Policie měla podezření, že byla unesena, protože zip stanu byl otevřený až do výšky, kam by čtyřletá dívka sama nedosáhla. Dívka navíc zmizela i se spacákem. Australská policie proto nabídla milion australských dolarů (zhruba 16 milionů korun) tomu, kdo jí o dívce předá jakékoliv informace.

Dům, v němž ji policisté po devatenácti dnech našli, je vzdálen asi šest minut jízdy od jejího rodinného domu, napsal server BBC. "Jsou to úžasné, úlevné zprávy. Cleo Smithovou našli a je doma v bezpečí a zdravá. Naše modlitby byly vyslyšeny," napsal ve středu na Twitteru australský premiér Scott Morrison.