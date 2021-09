U ruských voleb se zjevovala "magická ruka". O kouzla rozhodně nešlo

Pražské letiště v srpnu odbavilo téměř 700 000 pasažérů, což je o 102 procent více než v předchozím roce. Oproti předkrizovému období jde však o propad o 65 procent. Nejvíce se létalo do Řecka, nejoblíbenější destinací byl bulharský Burgas. V pondělí to uvedlo Letiště Praha. Češi v létě mířili hlavně do tradičních letních dovolenkových destinací. V současnosti se z Prahy létá do více než stovky míst.

"V měsíci srpnu se nám potvrdily naše prognózy o silném výjezdovém cestovním ruchu. V souvislosti s postupným rozvolněním opatření došlo i k mírnému oživení cestovního ruchu z vybraných zemí jako jsou například Izrael nebo Spojené státy americké,“ řekl ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip. Během srpna se na pražském letišti uskutečnilo přes 7500 vzletů a přistání, což představuje nárůst o 39 procent oproti loňskému srpnu.