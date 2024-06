Francie si připomíná Den D. Na bezpečnost dohlíží desítky tisíc policistů a vojáků

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu zahájil třídenní oslavy 80. výročí vylodění spojenců v Normandii 6. června 1944. Ceremonií se zúčastní i jeho americký protějšek Joe Biden, informovala agentura AFP. Na oslavy v Bretani a v Normandii míří podle Paříže 25 premiérů a prezidentů a také milion návštěvníků. Na bezpečnost dohlíží 43 tisíc policistů, četníků a vojáků.

Program vyvrcholí ve čtvrtek 6. června na pláži Omaha, kde zajistí pořádek 12 tisíc policistů a četníků. Na místě bude také 80 specialistů na vyhledávání min, včetně 16 potápěčů a 50 jednotek s psovody. Čtvrteční akce se kromě Bidena zúčastní také britský král Karel III., německý kancléř Olaf Scholz, italská hlava státu Sergio Mattarella či český prezident Petr Pavel.

Macron ve středu předsedal prvnímu ceremoniálu v Plumelecu v Bretani na západě Francie, aby uctil památku bretaňských odbojářů a francouzských výsadkářů v britských speciálních jednotkách SAS, kteří v noci na 6. června 1944 zahájili operaci Overlord s cílem ukončit druhou světovou válku.

"Vím, že naše země má odvážnou a statečnou mládež, která je připravena ke stejnému duchu oběti jako její starší generace," prohlásila hlava státu v Plumelecu. K dnešním elitním jednotkám, zastoupeným v hojném počtu, Macron dodal, že "v době rostoucího nebezpečí nám připomínáte, že jsme připraveni přinášet stejné oběti na obranu toho, co je nám nejdražší: naší francouzské země a našich republikánských hodnot".

U Plumelecu padl "první francouzský voják vylodění v den D", desátník Emile Bouétard, mladý námořník z Côtes-d'Armor, který odešel do Anglie, připomněl Macron. "Byl to můj přítel," dodal plukovník Achille Muller, poslední z francouzských výsadkářů, kteří se operace zúčastnili. Tento 99letý veterán radil mladším generacím, aby si "pěstovaly paměť". "Kdyby byla Francie zítra napadena, museli by udělat totéž, co jsme udělali my," řekl.

Právě veteráni, kteří ještě žijí, jsou během těchto oslav v centru pozornosti, zejména proto, že vzhledem k jejich věku to bude poslední velká akce, které se budou moci zúčastnit. Do Normandie již dorazily desítky amerických, kanadských a britských veteránů, z nichž někteří se zúčastnili vylodění.

Na druhém břehu Lamanšského kanálu v anglickém Portsmouthu se oslav 80. výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii účastnil král Karel III., který dorazí i do Francie. Na slavnost do Portsmouthu, jednom z míst, odkud v roce 1944 vyplula spojenecká vojska, aby osvobodila Němci okupovanou Francii, dorazila také královna Camilla, princ William, premiér Rishi Sunak a další britští politici. Informoval o tom server BBC News.

"Příběhy o odvaze, houževnatosti a solidaritě, které jsme dnes a po celý život slyšeli, nás nemohou nedojmout, inspirují nás a připomínají, za co vděčíme této velké válečné generaci," uvedl král. Středeční akce je podle něj "poctou" téměř 160 tisíc vojáků, kteří se v Portsmouthu nalodili, aby se vydali do Francie.

Král Karel ve svém projevu připomněl, že vojáci, kteří po vyplutí z Portsmouthu bojovali ve Francii, pocházeli z 30 národů, včetně Británie, Společenství Commonwealthu a spojeneckých zemí. Účast sikhských, muslimských a hinduistických vojáků je podle něj "připomínkou toho, že události toho roku formovaly náš tehdejší svět i dnešní společnost". Na závěr svého projevu sklidil potlesk účastníků vzpomínkové akce v Portsmouthu.

Vylodění v Den D, tedy 6. června, organizované v největším utajení Američany, Brity a muži generála Charlese de Gaulla, otevřelo cestu k osvobození Francie a porážce nacistického Německa, a tím i ke konci druhé světové války.