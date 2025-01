"Co to žvaní, nezastaví se před ničím." Lukašenko zuří po slovech Zelenského

"Co to žvaní?" Podle běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka Západ tlačil na Volodymyra Zelenského k nedávnému prohlášení. V rozhovoru totiž prezident Ukrajiny řekl, že se Lukašenko na začátku ruské invaze omluvil za letecké údery z běloruského území, přičemž podle něj vyzval Kyjev k útoku na Mozyrskou ropnou rafinerii. Minsk ale tvrzení Zelenského popřel.

"Proč se Voloďa Zelenskyj takhle chová? Vždyť jsme spolu vycházeli dobře, dá se říct, že jsme měli dokonce dobré vztahy," řekl běloruský prezident a dodal: "Co to žvaní? Co mu chybí? Vždyť se řídí jejich rozkazy, podle kterých má udělat vše, co je v jeho silách, aby zatáhl Bělorusko do války."

Lukašenko také varoval, že Bělorusko pravděpodobně "nepřežije jako stát", pokud bude do války na Ukrajině zataženo ještě více napřímo. "Musíme vydržet. Ať si říkají, že tu máme diktaturu nebo cokoli jiného. Poslouchejte, diktatura jako v Bělorusku je lepší než demokracie, jako je na Ukrajině," doplnil.

Zelenskyj o Lukašenkovi mluvil v podcastu Lexe Fridmana. V něm také ocenil zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, který slíbil rychlé ukončení války. Ten ale zatím nevysvětlil, jak toho chce dosáhnout. Ukrajina podle Zelenského spoléhá na to, že příští šéf Bílého domu přinutí Moskvu souhlasit s trvalým mírem.

"Bez Spojených států bezpečnostní záruky nejsou možné. Myslím tím bezpečnostní záruky, které mohou zabránit ruské agresi," uvedl ukrajinský prezident. Dále zmínil to, že se musí sejít s Trumpem před stanovením jeho postupu, který zastaví Rusko. Do tohoto procesu musí podle Zelenského promluvit i evropské vlády. Pak může Kyjev vést přímé rozhovory s ruskou stranou.

