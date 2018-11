Loď Aquarius má provizorní liberijskou registraci, zachraňovat migranty ale nemůže

Loď Aquarius ve Středozemním moři operuje od února 2016 a během zhruba 200 zásahů zachránila přibližně 29.500 migrantů.

Marseille (Francie) - Loď Aquarius, která přišla o panamskou vlajku a už měsíc kotví ve francouzském přístavu Marseille, získala provizorní liberijskou registraci. Oznámila to nevládní organizace SOS Méditerranée, která loď provozuje.

Loď se ale nemůže podílet na pátracích a záchranných operacích ve Středozemním moři, provizorní registrace znamená pro francouzskou organizaci "ryze administrativní krok", který učinila zejména kvůli pojištění plavidla.

Poté, co nový italský kabinet uzavřel přístavy lodím neziskových organizací, se Aquarius ocitl v centru diplomatických roztržek ohledně toho, kde migranty vylodit. Nejprve plul pod vlajkou Gibraltaru, který mu tuto možnost letos v srpnu odňal. Pod panamskou vlajkou loď změnila jméno na Aquarius 2. Panamská registrace vypršela na konci října.

Stále "hledáme definitivní řešení, díky němuž by Aquarius mohl ve Středozemním moři znovu plnit své zásadní poslání," uvedla dnes organizace SOS Méditerranée. Vysvětlila, že takovým řešením by byla vlajka, pod kterou by mohla loď nastálo plout. Francouzská nevládní organizace spatřuje za odnětím gibraltarské a panamské vlajky politický motiv, který "nemá v námořních dějinách obdoby".

Panama v říjnu uvedla, že se rozhodla vlajku lodi odejmout "v souladu se svým námořním právem" a že to "nijak to nesouvisí" s otázkou migrace. Francouzský list Le Monde v září napsal, že italská vláda na Panamu vyvinula nátlak.