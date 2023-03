Povýšení soudruha. Uzavřel Šanghaj a vyvolal protesty, teď je z něj nový premiér Číny

Jinému politikovi by to zničilo kariéru. Dva měsíce uzavřená Šanghaj, lidé bez jídla a potřebné lékařské péče, kteří směli ven jen kvůli testům na covid. Následovaly silné protesty proti stranickému vůdci čínského velkoměsta. Místo konce v politice ale na Li Čchianga čekalo povýšení, šéf loňské šanghajské uzávěry se tento víkend stal novým čínským premiérem.

V čele šanghajské pobočky Komunistické strany Číny stál Li Čchiang od roku 2017. Když se 25milionovým městem začal šířit koronavirus, zavedl přísná opatření. Přesto se nakazilo 600 tisíc lidí a tisíce vyšly do ulic vyjádřit svou nespokojenost. Analytici odhadovali, že Liho politická kariéra skončí, stejně jako tomu bylo v případě vedení Wu-chanu, původního epicentra koronaviru.

Jenže věci se vyvinuly jinak. Generální tajemník komunistické strany Si Ťin-pching jej na podzim jmenoval jako možného nástupce odcházejícího premiéra Li Kche-čchinga. Li Čchiang tak předběhl i vicepremiéra Wang Janga, právě místopředseda vlády tradičně uvolněnou premiérskou pozici obsazuje. Analytici uvádějí, že šanghajskému funkcionáři pomohla právě přísná politika nulového covidu. Si ji prezentoval jako důvod, proč v zemi oficiálně při pandemii zemřelo méně lidí než v jiných státech.

Pevná vláda v Pekingu a největší armáda světa Komunistická strana Číny je vládnoucí silou Čínské lidové republiky. Pevnou rukou řídí životy jedné a půl miliardy Číňanů, neustále rostoucí vliv má i na dění ve světě. Založena byla v Šanghaji roku 1921.

Od roku 1949, kdy ozbrojené síly komunistů zvítězily v občanské válce nad nacionalisty ze strany Kuomintang, ovládá pevninskou Čínu s centrem v Pekingu. Zbytky Kuomintangu se přesunuly na ostrov Tchaj-wan, mezi oběma vládami panuje trvalé napětí. Peking považuje Tchaj-wan za svoji vzbouřeneckou provincii.

Čínská komunistická strana je druhou největší politickou stranou světa s 90,6 milióny členů, hned po Indické lidové straně. Zodpovídá se jí největší armáda světa.

Na druhé nejvyšší pozici v Pekingu potvrdilo Liho v sobotu na tradičním setkání Všečínského shromáždění lidových zástupců a Čínského lidového poradního shromáždění více než 2900 delegátů. Proti byli tři, dalších osm nehlasovalo. Jeho zvolení stejně jako výstupy z týden trvajícího zasedání ukazují, kam chce země směřovat - k ještě většímu upevnění moci Si Ťin-pchinga, generálního tajemníka strany a nejsilnějšího čínského vůdce od dob Mao Ce-tunga. Li Čchiang je jeho blízkým spolupracovníkem a je mu už 20 let loajální.

"Spojení se Si Ťin-pchingem je zásadní," hodnotí tah podle amerického deníku New York Times Jean-Pierre Cabestan z Francouzského národního centra pro vědecký výzkum.

Dnes třiašedesátiletý Li Čchiang vyrostl v provincii Če-ťiang, sousedící na severu s Šanghají, pracoval na pumpě a v továrně, vystudoval zemědělskou techniku, uvádí týdeník The Economist. Vstoupil do strany a do lokální politiky. Jeho postup zrychlil v roce 2002, kdy se místním stranickým vůdcem stal Si Ťin-pching a Liho povýšil na náčelníka svého štábu. Společně jezdili na pracovní cesty, Li upravoval Siho projevy nebo mu pomáhal psát návrhy nařízení, píše britský deník The Guardian.

Když se Si stal v roce 2012 generálním tajemníkem strany, Liho povýšil na šéfa provincie Ťiang-su, která je důležitým industriálním centrem. Následovala pozice v Šanghaji. Lidé, kteří s Liem jednali, ho popisují jako pragmatika zaměřeného na ekonomiku. Povedlo se mu například dohodnout výstavbu továrny na výrobu elektroautomobilů Tesla. Zároveň začal uplatňovat větší kontrolu nad soukromými podniky a vystupoval proti disentu.

Podpora ekonomiky by měla být Liho cílem i v jeho nové roli. "V minulém roce se objevily nesprávné názory na vývoj soukromých firem a obavy některých podnikatelů. Prostředí pro soukromé podnikání se zlepší a bude na něj více prostoru," cituje z jeho prvního proslovu po jmenování britská stanice BBC. Cílem pro tento rok je podle něj růst ekonomiky o pět procent.

Následovatel Siho přání…

Názory odborníků na to, jakým bude Li premiérem, se liší. Část upozorňuje, že Li nemá zkušenosti s fungováním centrální vlády, a jeho pozice by proto mohla být oslabená. Zároveň si všímají jeho blízkého vztahu se Si Ťin-pchingem.

"Role premiéra ve vztahu k Siovi se změnila. Nyní je pouhým vykonavatelem jeho rozhodnutí. Si potřebuje silného realizátora a Li během uzávěry Šanghaje dokázal, že je věrným vymahačem Siovy politiky nulového covidu, ačkoli dlouhý lockdown vyvolal rozhořčení veřejnosti a způsobil velké ekonomické ztráty," uvedl podle ČTK bývalý profesor fakulty politologie a práva Šanghajské univerzity Čchen Tao-jin.

"Li za sebou nemá žádný zvláštní politický úspěch, za svou pozici vděčí Simu. Cokoliv mu Si řekne, to Li zavede. Musí Siho stoprocentně následovat," domnívá se Willy Lam z think-tanku Jamestown Foundation.

… nebo přátelský odpůrce?

Druhá skupina expertů je přesvědčena, že blízkost k lídrovi strany je výhodou, která dá Limu prostor pro vlastní rozhodování. V minulosti Li podporoval dovoz zahraničních vakcín proti koronaviru, které jsou účinnější než ty čínské. Kdyby vláda nevystoupila proti, obyvatelé Šanghaje jimi mohli být očkováni. Zároveň se Li údajně postavil Simu, který ho nabádal, aby po nepokojích urychleně ukončil přísný šanghajský lockdown, píše The Economist.

Týdeník uvádí i další příklad, kdy se ukázalo, že Li není jen loutkou. Když byl ve vedení provincie Če-ťiang, nechal si vypracovat nezávislé hodnocení svého působení. Protože mu přišlo mírné, předvolal si hodnotitele k osobnímu setkání. Na něm se mu mělo dostat skutečného, často i negativního hodnocení.

"Ve věcech, o které Simu jde, nebude mít Li příliš prostoru. Může mít ale větší schopnost Siho přesvědčit," domnívá se podle BBC profesor z Kalifornské univerzity v San Diegu Victor Shih.

Video: Koronavirus v Šanghaji. Dvouměsíční lockdown, protesty i přeplněné nemocnice (13. 3. 2023)