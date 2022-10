Na vrcholu. Si utnul jakýkoliv náznak kritiky a je mocnější než Velký kormidelník Mao

Čína po týdenním sjezdu komunistické strany vstupuje do éry, kterou nepamatuje od smrti diktátora Mao Ce-tunga v roce 1976. Už tak všemocný prezident Si Ťin-pching posílil svůj vliv nad nejlidnatějším státem světa natolik, že má podle analytiků silnější postavení než zakladatel státu, Velký kormidelník Mao.

Od konce vlády Mao Ce-tunga, který zemi přivedl k hladomoru i do mezinárodní izolace, bylo běžné, že vůdce země mohl svou pozici zastávat pouze dvakrát za sebou. Sjezd, který skončil v sobotu, ale Si Ťin-pchinga potvrdil v nejvyšší funkci už potřetí.

Kromě něj se volili i další přední představitelé strany. Si do politbyra dosadil sobě loajální politiky, a naopak se zbavil čtyř mužů, kteří mu v některých otázkách oponovali.

Jejich místo zaujmou komunisté s menšími zkušenostmi z vysoké politiky, ale zato s osobními vazbami na Siho. Analytici je označují jako "přikyvovače". Jedním z nich je třiašedesátiletý Li Čchiang, který byl jako představitel strany v Šanghaji kritizován za způsob, jakým zvládl lockdown, kdy si lidé stěžovali na hlad a špatné podmínky v karanténních centrech. Pod Si Ťin-pchingem ale pět let pracoval. Šedesátiletý Ting Süe-siang je zase prezidentův blízký spolupracovník, který ho doprovází na zahraničních cestách.

"Čím víc se Si obklopuje přikyvovači, tím větší panují obavy, že uslyší jen to, co si budou myslet, že chce slyšet. A ne věci, které slyšet potřebuje," cituje britský deník The Guardian Margaret Lewisovou, profesorku čínského práva ze Seton Hall University. Si dosadil své lidi i do dalších stranických orgánů.

Kdo se naopak do politbyra poprvé za 25 let nedostal, jsou ženy. Jediná členka, Sun Čchun-lan, která byla jednou z hlavních tváří boje s koronavirem, odchází v 72 letech do důchodu. Nahradit ji mohla Šen Jüe-jüe, prezidentka Všečínské federace žen. V minulosti ale působila v Komunistické lize mládeže, jejíž členy se Si snaží odstavit od moci, píše agentura Bloomberg.

"Složení nového politbyra důrazně ukazuje Siho dominanci nad stranou," cituje agentura Reuters analytika z think-tanku Lowy Institute Richarda McGregora.

Větší moc, než měl Mao Ce-tung

Po deseti letech u moci tak Si završil odklon od kolektivního vedení komunistické strany, kdy v politbyru zasedali představitelé různých frakcí, což mělo za následek, že ve vládě nebyl zastoupen jen jeden názor jako za dob Maa.

Související Peking chystá velkolepý návrat ke kultu osobnosti

Tento způsob vedení prosazoval i předchozí generální tajemník Chu Ťin-tchao, který byl ze sjezdu za nejasných okolností vyveden.

"Si Ťin-pching má svým způsobem větší moc než kdysi Mao. Má totiž v rukou mocenské nástroje, jaké Maovi chyběly," vysvětluje pro Aktuálně.cz sinolog a ředitel projektu Sinopsis Martin Hála.

"Čínská lidová republika byla za Maa chudým a zaostalým státem, jehož excesy mohl okolní svět převážně ignorovat. Si Ťin-pchingova Čína je bohatší a rozvinutější země se silnou armádou a moderními technologiemi, jež neváhá plně uplatnit pro kontrolu svého obyvatelstva a prosazování svých zájmů navenek. Po několika desetiletích prudké globalizace je navíc svět s Čínou ekonomicky provázán natolik, že ji prostě ignorovat nelze," připomíná.

Bez kontroly může dojít k destabilizaci

Jang Čang z Americké univerzity ve Washingtonu se na druhou stranu domnívá, že nahromadění moci může mít pro nejmocnějšího muže Číny i negativní dopady. Odpovědnost za případné přešlapy totiž půjde pouze za ním a jeho blízkými spolupracovníky. To potvrzuje i sinolog Hála.

"Bez kontrolních mechanismů je zde mnohem větší pravděpodobnost chybných rozhodnutí včetně katastrofálních omylů. Vzhledem k mocenským ambicím Čínské lidové republiky to může vést - a nejspíš povede - k velmi riskantním situacím a celkové destabilizaci v globálním měřítku," říká.

Si Ťin-pching paradoxně v mládí poznal dopady vlády Mao Ce-tunga, když byl jeho otec, jeden ze zakladatelů Čínské lidové republiky, poslán do pracovního tábora. On sám musel vykonávat manuální práci na venkově. Nakonec se od začátku 80. let pohyboval v politice a postupně vystoupal až do čela země, do něhož byl zvolen v roce 2012.

Video: Si Ťin-pching nechal vyvést z čestného místa svého předchůdce Chu Ťin-tchaa