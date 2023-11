Reportáž: Hůř teď nikde na Ukrajině není. "Proč jsme tam jen seděli?" bědují místní

"Všude jsou rozbitá okna a dveře. Při každodenních útocích je těžké je opravit, protože jsou každý den rozbitá znovu," říká Hanna, jedna z posledních stovek obyvatel Avdijivky. Z města na východě Ukrajiny, které je v poslední době pod intenzivními útoky ruské armády, by chtěla uprchnout. Její matka ale odmítá a Hanna ji opustit nechce.

Hanna žije se svou matkou v pátém patře domu v Avdijivce, kde dříve žilo přes 30 tisíc lidí. "Nemohu ji tu nechat. Řekla, že chce spát ve své vlastní posteli. Je jí jednasedmdesát let a má problémy s nohama. Kdyby zůstala sama, nemohla by si obstarat vodu ani dřevo na topení," popsala v telefonickém rozhovoru pro BBC News.

Když se někdo z obyvatel vydá do posledního zbývajícího obchodu ve městě, znamená to vzít život do vlastních rukou, uvedla v rozhovoru Hanna. "Nejsou tady žádná místa, kde byste se mohli v případě útoku schovat. Pokud slyšíte poplach, nemáte dost času se dostat do bezpečí," vysvětlila. BBC v článku poznamenala, že byl zmíněný obchod, o kterém Hanna mluvila, v čase, než reportáž vyšla, zničen.

V Avdijivce, která je teď zřejmě válkou nejzmítanějším místem na Ukrajině, zůstává podle ukrajinských úřadů asi tisíc obyvatel. Ti se ve městě, jehož většinu tvoří trosky, spoléhají na zařízení, kterým se říká stanice nezlomnosti. Ty po celé zemi vybudovala ukrajinská vláda. Lidem poskytují útočiště s jídlem, teplem a elektrickou energií. Pro některé z místních se tato místa stala i domovem.

Jako dobrovolnice působí ve stanici nezlomnosti i čtyřicetiletá Maryna, která se na místo přestěhovala poté, co jeden z útoků zničil dveře a okna jejího domu. I když se zázemí nachází v suterénu, ani tak se Maryna nemá šanci dobře vyspat. "Rakety létají pořád. Každý den a každou noc. Je jich příliš mnoho. Všichni se bojí," řekla britské veřejnoprávní stanici Ukrajinka, jejíž dospělý syn z Avdijivky už utekl. Ona sama doufá, že ho bude brzy následovat.

Maryna při rozhovoru vzpomínala i na to, jaká byla Avdijivka před válkou. "Měli jsme tu park, bulvár. Spoustu obchodů. Sázeli jsme stromy. Bylo to tu krásné. Navštěvovali jsme kulturní centrum, užívali jsme si hodně festivalů a oslav," vylíčila. I když by se jednou na místo ráda vrátila, bojí se, že se nebude mít kam vrátit. "Žádná Avdijivka už neexistuje," dodala.

Dostat lidi z města je obtížné a nebezpečné. Evakuace řídí speciální policejní jednotka známá jako Bílí andělé, pro které je někdy těžké přesvědčit místní, aby odešli. Jeden z členů oddílu Hennadij Judin uvádí, že za poslední týden odvedli do bezpečí 50 lidí. Situace v oblasti se ale výrazně zhoršila. "Dochází tam k neustálým útokům na město a okolní vsi," řekl policista, podle něhož místo čelí úderům dělostřelectva a salvovým raketometům. Dopadají na něj také řízené letecké bomby nebo rakety. "Proč jsme tam sakra seděli, říkali nám už dřív, ať odejdeme," popisuje na videu v úvodu článku starší žena, která už běsy války nemohla vydržet.

Průmyslová a strategicky důležitá Avdijivka leží na frontové linii. Město je někdy označováno jako vstupní brána do Doněcku, který leží nedaleko a okupují ho Rusové. Ti se snaží Avdijivku dobýt už od začátku invaze. I proto nedávno zahájili velkou ofenzivu na město a v posledních dnech boje dál zesílily.

Dobytí Avdijivky by Rusku podle BBC umožnilo posunout frontu a Ukrajincům by ztížilo případné získání Doněcku zpět. Avdijivka se přitom nachází poblíž frontové linie už od roku 2014, kdy na východě Ukrajiny vypukl ozbrojený konflikt mezi Moskvou podporovanými separatisty a ukrajinskou armádou.

