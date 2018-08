AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Nízkoletící letadlo ve čtvrtek na jihovýchodě Polska narazilo do šestačtyřicetiletého muže, který na místě zahynul. Oznámila to polská média. Nehodu vyšetřuje policie. Pilot dvoumístného lehkého letadla typu Tecnam Sierra patrně vletěl do "vzdušné díry", stroj se prudce propadl a při letu těsně nad zemí zřejmě kolo podvozku zasáhlo stojícího člověka, uvedla policejní mluvčí Katarzyna Fechnerová podle listu Gazeta Wyborcza. V letadle bylo kromě pilota ještě dítě. Ani jednomu se nic nestalo, pilot byl podle policie střízlivý, uvedla televize TVN 24. K nehodě došlo odpoledne u obce Smerek blízko hranic se Slovenskem.