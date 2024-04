Letecký úder v Gaze zabil zahraniční humanitární pracovníky. Izrael incident prošetří

Charitativní společnost World Central Kitchen uvedla, že izraelský letecký útok zabil v Pásmu Gazy sedm jejích pracovníků, včetně několika cizinců. Mezi mrtvými, jejichž těla se nachází v nemocnici Al-Aksá v Dajr Balahu v centrální části pásma, je Brit, Polák a Australanka.

Palestinci si prohlížejí škody v nemocnici Al Šifa poté, co se izraelské síly po dvoutýdenní operaci stáhly z nemocnice a jejího okolí. | Foto: Reuters

Čtvrtou zahraniční obětí je podle serveru The Times of Israel Ir, ačkoliv jiné zdroje uvádějí, že jeho národnost zatím nebyla potvrzená. Úřady to uvedly na základě pasů nalezených u obětí.

Místní média nejprve s odvoláním na palestinské úřady informovala o smrti čtyř mezinárodních humanitárních pracovníků a jejich palestinského řidiče. Organizace World Central Kitchen ale v úterý ráno oznámila smrt sedm lidí. Izraelská armáda podle prohlášení citovaného stanicí al-Džazíra incident prošetřuje.

Zahraniční pracovníci společnosti World Central Kitchen, jež spolu se španělskou nevládní organizací Open Arms organizuje dodávky humanitárních zásob do Pásma Gazy po námořním koridoru z Kypru.

Kolem 330 tun pomoci ve třech lodích organizace do Pásma Gazy dopravila v sobotu. Pracovníci podle agentury AP dotyčnou pomoc rozváželi a byli odění v ochranném vybavení s logem charitativní organizace, když je letecký úder zasáhl.

Izrael incident prošetřuje

Australský premiér Anthony Albanese potvrdil, že jednou z mrtvých je australská humanitární pracovnice Lalzawmi Frankcomová. Ta podle stanice ABC News pro společnost pracovala pět let, sídlila v Bangkoku, kde měla na starosti řízení činnosti společnosti na asijském kontinentu. Vláda se podle Albaneseho spojila s izraelským velvyslancem a očekává "plnou odpovědnost", cituje premiéra agentura Reuters.

"Izraelská armáda provádí důkladný rozbor … aby pochopila okolnosti tohoto tragického incidentu," stojí v prohlášení. "Armáda vynakládá značné úsilí, aby umožnila bezpečné dodávky humanitární pomoci, s World Central Kitchen úzce spolupracovala," uvádí izraelská armáda.

"Humanitární pracovníci a civilisté by se nikdy neměli stát cílem," uvedla v prohlášení World Central Kitchen a incident označila za "tragédii". Nyní také podle agentury AFP oznámila, že se rozhodla pozastavit v pásmu své aktivity.

Od začátku současné války v Pásmu Gazy podle výzkumné společnosti Aid Worker Security Databse zahynulo kolem 200 humanitárních pracovníků.

Konflikt začátkem loňského října podnítily teroristické útoky palestinského hnutí Hamás a přidružených organizací v jižním Izraeli, které přiměly Tel Aviv k zahájení pozemní ofenzivy v Pásmu Gazy s cílem Hamás zlikvidovat. Boje si podle pravidelného hlášení palestinských úřadů k pondělku vyžádaly 32 845 životů Palestinců, z toho většiny civilistů. Podle Izraele zahynulo přes 13 tisíc bojovníků Hamásu a 600 izraelských vojáků.

