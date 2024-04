Letecký úder v Gaze zabil zahraniční humanitární pracovníky. Izrael incident prošetří

Charitativní společnost World Central Kitchen uvedla, že izraelský letecký útok zabil v Pásmu Gazy sedm jejích pracovníků, včetně několika cizinců. Mezi mrtvými, jejichž těla se nachází v nemocnici Al-Aksá v Dajr Balahu v centrální části pásma, jsou občané Británie, Austrálie, Polska, jeden člověk, který má americké a kanadské občanství, a také jeden Palestinec.

Palestinci si prohlížejí škody v nemocnici Al Šifa poté, co se izraelské síly po dvoutýdenní operaci stáhly z nemocnice a jejího okolí. | Foto: Reuters

Agentura AP s odvoláním na nemocniční záznamy uvedla, že mezi zabitými jsou tři Britové. Společnost World Central Kitchen, která dodává do Gazy humanitární pomoc, podle agentury AFP zároveň oznámila, že se rozhodla pozastavit své aktivity v Gaze.

Pracovníci jeli ve dvou obrněných autech označených logem organizace a v dalším vozidle, napsala organizace v prohlášení. Přestože pohyby konvoje byly koordinovány s izraelskou armádou, byla auta zasažena, když opouštěla sklad v Dajr Balahu, kde pracovníci vyložili více než 100 tun humanitární potravinové pomoci dopravené do Pásma Gazy po moři, sdělila.

Izraelská armáda podle prohlášení citovaného stanicí Al-Džazíra incident prošetřuje.

"Není to jen útok na World Central Kitchen, je to útok na humanitární organizace, které pomáhají v těch nejhroznějších podmínkách, kdy je nedostatek potravin využíván jako válečná zbraň," řekla výkonná ředitelka organizace Erin Goreová. "Je to neodpustitelné," dodala.

Izrael incident prošetřuje

Společnost World Central Kitchen spolu se španělskou nevládní organizací Open Arms organizuje dodávky humanitárních zásob do Pásma Gazy námořním koridorem z Kypru. Kolem 330 tun pomoci ve třech lodích organizace do Pásma Gazy vypravila v sobotu. Vedle Pásma Gazy dodává humanitární pomoc i například na Ukrajinu zasaženou válkou s Ruskem.

"Izraelská armáda provádí důkladný rozbor… aby pochopila okolnosti tohoto tragického incidentu," uvádí se v izraelském prohlášení. "Izraelská armáda vynakládá značné úsilí, aby umožnila bezpečné dodávky humanitární pomoci, a s World Central Kitchen úzce spolupracovala," uvedla izraelská armáda.

Od začátku současné války v Pásmu Gazy podle výzkumné společnosti Aid Worker Security Database zahynulo kolem 200 humanitárních pracovníků.

"Izraelská vláda musí zastavit toto nevybíravé zabíjení," uvedl zakladatel organizace michelinský šéfkuchař José Andrés na sociálních sítích. "Musí přestat omezovat humanitární pomoc, přestat zabíjet civilisty a humanitární pracovníky a přestat používat potraviny jako zbraň. Už žádné další nevinné oběti," dodal.

Reakce Austrálie či Polska

Palestinské hnutí Hamás, proti němuž vede Izrael v Pásmu Gazy válku v odvetě za jeho teroristické útoky ze 7. října, v prohlášení uvedlo, že cílem dnešního útoku bylo zastrašit pracovníky mezinárodních humanitárních organizací a odradit je od jejich misí. Izrael, Spojené státy i Evropská unie označují Hamás za teroristickou organizaci.

Australský premiér Anthony Albanese potvrdil, že jednou z mrtvých je australská humanitární pracovnice Lalzawmi Frankcomová. Ta podle stanice ABC News pro organizaci pracovala pět let, sídlila v Bangkoku, kde měla na starosti řízení činnosti společnosti na asijském kontinentu. Vláda se podle Albaneseho spojila s izraelským velvyslancem a očekává "plnou odpovědnost", cituje premiéra agentura Reuters.

Soustrast rodině polského dobrovolníka, který byl při úderu zabit, vyjádřilo polské ministerstvo zahraničí, které se v příspěvku na síti X ohradilo proti "nedodržování mezinárodního humanitárního práva a ochrany civilistů, včetně humanitárních pracovníků".

Konflikt v Pásmu Gazy začátkem loňského října podnítily teroristické útoky palestinského hnutí Hamás a přiměly Izrael k zahájení ofenzivy v Gaze s cílem hnutí zlikvidovat. Boje v Pásmu Gazy si podle palestinských úřadů k pondělku vyžádaly životy nejméně 32 845 Palestinců, většinou žen a dětí. Podle Izraele při nich zahynulo také více než 13 tisíc bojovníků Hamásu. Ve válce přišlo o život také celkem 600 izraelských vojáků.

Video: Čech o bezmoci v Gaze: Dostat se do nemocnice je štěstí, chybí voda a infekce se šíří (26. 3. 2024)