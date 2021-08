Lesní požáry v Řecku jsou poprvé pod kontrolou, hasiči ale zůstávají v pohotovosti

Lesní požáry na jihu Řecka se poprvé po dvou týdnech podařilo všechny dostat pod kontrolu, informovala v pátek ráno místní televize. V pohotovosti ovšem zůstávají zejména hasiči na Peloponéském poloostrově v okolí města Gortynia, kde působí i čeští hasiči. Také na Peloponésu se situace po čtvrtečním dešti zlepšila, trvají však obavy z obratu, uvedla státní televize ERT.

Ačkoli nynější zlepšení může být jen dočasné, podle agentury DPA se někteří hasiči a technika, kterou poskytly Řecku v předchozích dnech přes dvě desítky zemí, vracejí domů či přesouvají jinam. Například ve čtvrtek se tři francouzská hasicí letadla přemístila do Itálie, která rovněž bojuje s lesními požáry zejména na jihu země. Dva kyperské letouny a 40 hasičů z Kypru se vrátili do vlasti, uvedla DPA.

Také čeští hasiči, kteří na Peloponésu začali pomáhat v boji s požáry v pondělí, plánují už návrat do ČR. V pátek ještě ve spolupráci s řeckými hasiči mimo jiné dohašují ohniska požárů, vytváří průseky pro průjezd techniky či zajišťují kyvadlovou dopravu vody.

Práce na místě ukončí v sobotu a v neděli ráno vyrazí na cestu do České republiky, uvedl český hasičský záchranný sbor v tiskové zprávě. Přesun mají rozvržen na tři dny, s přespáním v Sofii a maďarském Segedínu, v úterý po poledni by měli dorazit do Brna.

Nynější požáry, které zasáhly zejména Peloponés a ostrov Euboia, jsou nejhoršími lesními požáry v Řecku od roku 2007. Podle Evropského systému informací o lesních požárech (EFFIS) bylo při nich od konce července do tohoto čtvrtka zničeno na 100 870 hektarů vegetace (asi dvojnásobek území Prahy), z toho více než polovina na ostrově Euboia. V létě 2007 zničily v Řecku požáry přes 250 tisíc hektarů lesa a olivových hájů a zabily osm desítek lidí. Kvůli nynějším požárům zemřeli dva lidé.

Řecko trápí lesní požáry každý rok, ty letošní jsou ale výjimečné. "Nikdy jsme se nepotýkali s takovou kombinací nepříznivých faktorů," prohlásil tento týden šéf řecké civilní obrany Nikos Chardalias. Mimořádnou situaci podle něj způsobily nejhorší meteorologické podmínky za více než 30 let, zejména vysoká vedra a silný vítr, který rychle měnil směr.

Po dvou týdnech, kdy v Řecku teploty přesahovaly mnohde 40 stupňů Celsia, by se nyní měly teploty vrátit k normálu obvyklému pro toto období v regionu (32 až 35 stupňů).

Řecká vláda také znovu prodloužila zákaz vstupu turistů do lesů, který v zemi zavedla od 6. srpna. Nově platí toto opatření do 20. srpna šesti hodin ráno, uvedla ve čtvrtek agentura AMNA.

Video: Čeští hasiči pomáhají s požáry v Řecku