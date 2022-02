"Putin se bude divit." Kyjev si nasadil masku klidu, pod ní je vzdor a odhodlání

Koho by někdy napadlo, že poletí do Kyjeva jako do válkou ohrožené metropole. A na Ukrajinu coby země, na jejíchž hranicích čeká už skoro dvousettisícová armáda, která může dostat rozkaz k útoku.

Od našeho zvláštního zpravodaje - V pondělí na pražském letišti odbavovali letadlo do Moskvy, ke kterému se sešlo mnoho lidí. To do Kyjeva odstartovalo poloprázdné, některé společnosti už lety na Ukrajinu v obavách z ruské invaze ruší.

Na palubě letu Českých aerolinií do Kyjeva byli shodou okolností bývalý diplomat Evropské komise na Ukrajině David Stulík či známá česká ukrajinistka Lenka Víchová. "Chtěl jsem se potkat s některými známými - cizinci i Ukrajinci -, ale mnozí už jsou přesunuti do Lvova nebo odjeli pryč," popisuje Stulík. "Někteří Ukrajinci stále říkají, že to je ze strany Ruska do krajnosti vybičovaný psychologický nátlak," doplňuje Lenka Víchová.

Po přistání je v Kyjevě znát, že mnoho společností sem přestalo létat, panuje tu nezvyklé ticho. Město si nasadilo masku klidu, ale žádat lidi známé z minulosti o rozhovor nebo schůzku je složité. Odpovídají, že nevědí, co v následujících dnech bude, nemohou nic slibovat. Pod povrchem je cítit napětí, že ruský prezident Vladimir Putin může své hrozby vůči Ukrajině, které kupil v pondělním televizním projevu, v němž uznal nezávislost separatistických donbaských republik, uskutečnit.

"Upřímně řečeno teď na rozhovory s novináři opravdu nemám čas. Nevím, co bude zítra ani v nejbližších hodinách. Musím být připravený jít na vojenskou základnu a také probrat s mými zaměstnanci, co bude dál. Je možné, že v případě útoku na Kyjev všechny normální aktivity budeme muset přerušit," odpovídá ukrajinský voják a veterán války na Donbase Roman Nabožniak, který si po návratu z bojů otevřel v Kyjevě kavárnu Veterano Brownie. Teď se zřejmě bude muset vrátit ke zbrani.

"Budeme se bránit"

Dvaadvacátý únor pro mnohé Ukrajince znamená výročí spjaté s revolucí na Majdanu. V tento den před osmi lety uprchl z prezidentského paláce v centru Kyjeva tehdejší prezident Viktor Janukovyč. Předtím si ale střelba do demonstrantů vyžádala přes sto mrtvých, které na náměstí Nezávislosti připomíná originální muzeum přímo v ulicích. Každý padlý tady má svoji desku, u které jsou květiny, obvykle v modrožlutých, tedy ukrajinských barvách.

Poblíž postává a prodává ukrajinské stužky Oleg, na krku má kartičku, že výtěžek jde na dobrovolnické oddíly domobrany. Sám prý dvakrát týdně trénuje v takzvané teritoriální domobraně, kterou má každé město a jež má pomoci armádě, pokud Rusko zemi napadne.

"Jestli na nás zaútočí, věřte mi, budeme se bránit. Nechceme nic od nikoho, ale svoje nedáme. Věřím, že i Putin se bude divit, jak se budeme bránit," říká Oleg. Jeho kolegyně Natálie ve válku nevěří. "Co se honí Putinovi hlavou, samozřejmě nevím, ale podle mě musí vědět, že vedle ukrajinských obětí bude také mnoho ruských. Možná kvůli tomu to neudělá," tvrdí žena, která se na rozdíl od Olega nechce fotografovat. Nestojí prý o problémy.

Slovní útoky na Ukrajinu

Vedle dvojice pózuje muž v obleku robotů z filmové série Transformers a láká kolemjdoucí, aby se s ním za poplatek vyfotili. "Zvládnou to i beze mě, neboj se," odpovídá s úsměvem na poznámku, že někdo jako on se schopnostmi Transformers by se teď Ukrajině proti Putinovi hodil.

Kyjev je nyní městem protikladů. Každý, kdo tu kdy byl, si vybavuje, jak hluboko pod zemí jsou umístěny stanice metra. Podobně jako válečné kryty… Přitom ale pořád pulzuje normální život a v soupravách metra zvou plakáty na koncert někdejší německé popové hvězdy a člena dua Modern Talking Thomase Anderse, který se má konat 3. března.

Mezitím televize ukazuje záběry ruského prezidenta Vladimira Putina, který v Moskvě před kamerami v pondělí řečnil o tom, že Ukrajina je zkorumpovaná americká kolonie s loutkovým režimem v čele, která se snaží pořídit si zbraně hromadného ničení. Do samozvané Doněcké a Luhanské republiky vyslal ruské vojáky, z nichž někteří tam stejně už byli. A varoval, že pokud Ukrajina nepřestane s údajnými provokacemi, ponese zodpovědnost za následky.

Text je prvním ze série reportáží z Ukrajiny. Kromě Kyjeva se reportér Aktuálně.cz vydá také na hranici s Běloruskem, kde Rusko hromadí vojska.

Video: Kyjev se připravuje na možnou ruskou invazi