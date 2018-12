Kyjev pošle do Azovského moře další lodě, nechce ústupky legalizovat "okupaci Krymu"

před 1 hodinou

Ukrajina neupustí od svých plánů vyslat do Azovského moře svá vojenská plavidla, navzdory nedávnému incidentu s Ruskem v Kerčském průlivu. V rozhovoru pro BBC to řekl šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksandr Turčynov. Opačný postup by podle něj byl "faktickou legalizací krymské okupace".

Ruské vojenské lodi minulý měsíc v Kerčském průlivu zadržely tři ukrajinská plavidla a internovaly 24 členů jejich posádek. Námořníci byli později převezeni do moskevské vazební věznice o obviněni ze záměrného porušení ruských hranic. Kyjev incident považuje za ruskou provokaci. "Ruská agrese nezastaví naše plány umístit v Azovském moři flotilu vojenských lodí," řekl Turčynov. "Kdybychom ustoupili, Rusko by fakticky splnilo svůj cíl, zavedlo by svévolně nové námořní hranice a legalizovalo svou okupaci Krymského poloostrova," řekl ukrajinský politik. Turčynov neupřesnil, kdy a v jakém počtu se ukrajinské lodi do Azovského moře vydají. Řekl, že Kyjev na palubu přizve zástupce Severoatlantické aliance a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, aby se sami přesvědčili, že Ukrajina pravidla plavby dodržuje. Agentura Interfax oznámila, že do ukrajinské Oděsy dorazila výzvědná loď HMS Echo britského královského námořnictva. Jejím cílem je podle Kyjeva "zajistit volnou námořní plavbu". Na návštěvě v oděském přístavu má být loď do konce týdne. Video: Ruská nahrávka, na které jsou vidět tři zadržení ukrajinští vojáci z incidentu v Kerčském průlivu. Video: Youtube