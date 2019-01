Kvůli smrti pěti dívek v únikové místnosti hrozí Polákovi až osm let vězení

Až osm let vězení hrozí muži, který byl zadržen poté, co v pátek v únikové místnosti v Koszalinu na severu Polska zemřelo udušením při požáru pět patnáctiletých dívek. Muž byl v neděli obviněn, že "vědomě přispěl k vzniku nebezpečí, že propukne požár", a tak "neúmyslně přispěl i k smrti" pětice kamarádek, uvedla místní prokuratura podle televize TVN 24.

Obviněný muž, který je vnukem majitelky podniku, fakticky připravoval únikové místnosti. Je tedy podle mluvčího prokuratury podezřelý, že nebral na vědomí, že tyto místnosti nejsou správně vytápěny a hlavně postrádají nouzové východy.

Obhájci obviněného Milosze S. podle stanice uvedli, že jejich klient obvinění odmítl. Ale je tak zoufalý z toho, co se stalo, že nebyl schopen podat další vysvětlení. Jen do protokolu vyjádřil soustrast pozůstalým a zdůraznil, že nesmírně lituje toho, co se stalo.

Bezprostřední příčinou požáru byla podle prokuratury netěsná nádoba s plynem, ale znalci mají konečný názor vyjádřit za několik dní, poznamenala TVN 24 a dodala, že velitel polské policie Jarosław Szymczyk již dříve ujistil, že případu se věnují nejzkušenější kriminalisté.

Pětice 15letých dívek chtěla únikovou hrou v Koszalinu na severu Polska oslavit narozeniny jedné z nich. V areálu ale začalo hořet a dívky se v místnosti, ze které se v rámci hry snažily dostat, udusily.

Polské úřady po páteční tragédii zavřely 13 areálů provozujících únikové hry. Zkontrolováno jich bylo zatím asi 180 z přibližně 1100 v zemi. Premiér Mateusz Morawiecki prohlásil, že budou uzavřeny všechny podniky s únikovými hrami, které nesplní bezpečnostní předpisy.