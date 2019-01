Bouře v Polsku vyplavila jantar. Nadšení lovci ho hledají na pláži

Po dvoudenní bouři, kterou na Baltu provázely až sedm metrů vysoké vlny, vyrazili na polské pobřeží hledači jantaru pátrající mezi vyplaveným smetím po úlovcích, ceněných klenotníky v řádu stovek až tisíců zlotých. Od časného rána na ostrově v ústí Visly, který je součástí Gdaňsku, po jantaru pátrají desítky lidí.

Zkušení lovci pokladů tu už našli kousky o velikosti až lidské pěsti, uvedla televize TVN 24 na svém webu. Nejcennější úlovky bývají ceněny až na 10 000 zlotých (asi 60 000 Kč) za kilogram. Televizní štáb ale na pláži našel jen několik drobných kousků.

"Na počátku bývá vždy pomyšlení na to, že jsem prvním člověkem, který drží v ruce pryskyřici starou až 40 milionů let," řekl televiznímu reportérovi jeden z hledačů. "Sledujeme, kde se shromažďují racci, protože to nám ukáže, kde moře vyplavilo dříví s jantarem. Jsou tam totiž i malé rybky, kterými se ptáci živí. Takže rackové si přijdou na své a my taky," vylíčil Sylwester Malucha, který se hledání jantaru věnuje už několik let.

Až dosud za sbírání jantaru v centrální části polského pobřeží bez příslušného povolení hrozila pokuta. Od Nového roku se předpisy změnily, ale jantar se smí hledat výlučně na pláži a v mělkých vodách. Sbírat se smí pouze ručně a bez obtěžování rekreantů na plážích.

Vlny vyplavily na pláže i spoustu smetí, plastových lahví a dalších odpadků. "Ačkoliv u moře býváme často, něco takového jsme viděli poprvé. Vypadá to tu jako na smetišti. A v tom se roky koupeme," povzdychla si jedna z návštěvnic.

Bouře vyplavila na pobřeží v západní části Polska tento týden i dvě nevybuchlé bomby z dob druhé světové války. Zneškodnili je pyrotechnici.

