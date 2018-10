Kurz upozornil Putina na odpovědnost Ruska za Sýrii a Donbas

Kurz, který jednal s Putinem letos už počtvrté, označil debatu o Ukrajině a Sýrii za "delikátní".

Petrohrad - Rusko jako supervelmoc má velkou zodpovědnost za urovnání konfliktů na Ukrajině a v Sýrii. Rakouský kancléř Sebastian Kurz to řekl na tiskové konferenci v Petrohradu po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Z ruských informací vyplývá, že zvlášť velké výhrady měl kancléř vůči přítomnosti íránských vojáků v Sýrii. "Pozorně jsem sledoval vaše slova o Sýrii," řekl Kurz Putinovi. "Doufám, že se podaří ze Sýrie vyvést všechna cizí vojska, hlavně íránské jednotky. Musíme se vyhnout tomu, aby se v Sýrii bojovalo cizíma rukama," konstatoval Kurz.

Jednání nicméně podle agentury TASS dominovala energetika. Putin pochválil Vídeň za podporu plynovodu Nord Stream 2, který má přivést ruský plyn po dně Baltského moře do Evropy. Vůči projektu má výhrady řada evropských zemí, nespokojený je i Washington, podle něhož Moskva díky plynovodu posílí svůj vliv v Evropě.

Putin varoval Evropskou unii, aby v řešení energetických otázek "neprojevovala slabost" a ujistil Kurze, že Rusko je jako dodavatel spolehlivé. "Byla by ostuda, kdyby Evropa nedokázala obhájit své zájmy," řekl ruský vůdce se zjevnou narážkou na výhrady Spojených států.

Ruský prezident podpořil myšlenku širokorozchodné železniční trati, která by spojila slovenské Košice s Vídní. "V případě realizace by se objem přepravy zboží po Transsibiřské magistrále mezi Evropou a Asii značně zvýšil," upozornil Putin. Širokorozchodná železnice z východu vede do Košic ještě z dob Československa.

Protokolárním důvodem Kurzovy cesty do Petrohradu se stalo otevření výstavy výtvarných děl z vídeňských a petrohradských muzeí, mezi nimiž jsou obrazy Boticelliho, Tintoretta, Holbeina nebo Rembrandta. V červnu obdobnou výstavu, kterou spolufinancoval ruský plynárenský gigant Gazprom spolu s rakouským energetickým koncernem OMV, otvíral Putin ve Vídni.

V Rakousku Kurzova návštěva vyvolává kritiku, zejména z řad opoziční levice. Sám kancléř před odletem do Moskvy cestu obhajoval s tím, že "dialog se supervelmocí" je důležitý. "Vést dialog je dobré zvláště se sousedem, s nímž panuje ve vztazích napětí," řekl Kurz. Podle agentury APA Kurz v úterý o petrohradském jednání debatoval telefonicky s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a šéfem unijních vrcholných jednání Donaldem Tuskem.

