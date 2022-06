Vládní speciály i vlaky. Jak se bude za předsednictví cestovat mezi Prahou a Bruselem

Dopravní spojení mezi Českem a Bruselem by během nadcházejícího předsednictví Česka v Radě EU nemělo způsobovat větší problémy, řekl novinářům ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Celkově by mělo kvůli předsednictví cestovat během půl roku na trase Praha-Brusel kolem 80 tisíc lidí.

"Věřím, že to z hlediska kapacity tak velký problém nebude," řekl Kupka. Připomněl, že v současnosti sice z Prahy na bruselské letiště Zaventem létá pouze jedna linka, kromě ní však budou delegace využívat i jiné formy dopravy.

Část z nich bude do Prahy cestovat leteckými speciály, k čemuž bude sloužit nedávno zrekonstruovaný terminál na starém ruzyňském letišti. Delegace z okolních států pak bude podle ministra využívat také například železniční dopravu. Věřím, že naše infrastruktura je na to připravená a zvládne to," dodal.

Z Prahy v současnosti létají přímo do Bruselu pouze aerolinky Brussels Airlines. Na letiště Charleroi, které je od hlavního belgického města vzdáleno více než 60 kilometrů, ještě létá Ryanair.

Nápor na letecké linky může vzniknout hlavně v létě, kdy Brussels Airlines budou vypravovat zřejmě pouze jeden let denně. Kritické bude zejména období od 6. do 21. července, kdy by se mezi oběma městy mělo pohybovat přes šest tisíc lidí. Dopravce už podle pražského letiště slíbil, že bude na vybraných spojích používat větší letadla s větší kapacitou. Od podzimu by pak měl přidat další spoje.

Vláda v minulých týdnech jednala o možném obnovení letů s ČSA. Deník Aktuálně.cz však nedávno zjistil, že k dohodě strany nedospěly. Jiří Šimáně, majitel společnosti Smartwings, která je mateřskou firmou ČSA, sdělil serveru, že pro ČSA není výhodné obnovení pravidelných linek do Bruselu a pro vládu zase není schůdné objednání nepravidelných letů.